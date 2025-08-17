Ki az a fiatal rapper, akiről most minden tiktokos beszél? Minden Mollywoodról!

Egyre több TikTok-videó alatt hallani a nevét, a SoundCloudon pedig sorra pörögnek a számai. Mollywood, a budapesti fiatal rapper, az internet új hullámának egyik friss arca, de vajon ki is ő, és miért beszél róla ennyi fiatal?

Mollywood és Haze Tomika

Mollywood a magyar rap- és "trap"-színtér legfiatalabb hullámához tartozik. Pályáját az online térben kezdte, ahol az első feltöltött dalai néhány hét alatt több ezer lejátszást értek el. Különösen a TikTok platformon terjedt el, ahol a felhasználók videóik alá vágták be a zenéit. Mollywood neve gyakran vált ki kritikus hozzászólásokat az online térben. Ez a gyors láthatóság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a neve rövid időn belül bekerüljön a fiatalok digitális zenei szótárába.

Mollywood és Haze Tomika elmondásuk szerint jó kapcsolatban, ahogy ők fogalmazták: „chillben” vannak egymással. Fellépéseiken gyakran együtt láthatók a színpadon, ahol közösen pörgetik a közönséget és ugrálnak a zenére. Mollywood valódi neve és életkora jelenleg nem ismert, egyelőre rejtély övezi őt. Haze Tomika, polgári nevén Oláh Tamás, Dunaújvárosból származó fiatal rapper és zenekészítő, szerepel a Telekom Spots esemény ajánló platformján is. A „Gitano” című számmal lett ismert a SoundCloudon, később kiadta Átlsg Felett című első kislemezét, amin több zenét is ő maga csinált. Szerepelt Mollywood új albumán, az Europán is, ahol ő volt az egyetlen vendégelőadó.

Zenei stílusa és témái

Mollywood hangzásvilága a trap, a cloud rap és az ‘emo-rap’ stílusokból merít. Dalai gyakran lassú, melankolikus hangzásvilágot kapnak, sokszor „slowed & reverb” feldolgozásban is elérhetők, ami különösen népszerű a tinédzserek körében. A szövegekben a városi életérzés, személyes vívódások és romantikus témák keverednek. Így például:

Virágok - érzelmes, lassabb tempójú szám, ami a TikTok-on is futott.

Kesha - energikusabb, bulisabb hangzás.

Körhinta - több változatban is elérhető, köztük lassított feldolgozásban.

Merre tart?

Egy TikTok-videóban Mollywood arról beszélt, hogy visszaköltözik Budapestre. Mondataiba gyakran kevert angol és német kifejezéseket: egy-egy „hell-nah” vagy „hell-ya” mellett az „Újpesti” is könnyedén „New-pesti”-vé vált. Bár a többnyelvűség önmagában előny lehet, az ilyen váltások a beszélgetésben különös hatást keltenek.