1 órája
Fulladnak, könnyeznek, elbújnának? Megindult a parlagfű támadása és most jön csak a java!
Megint a parlagfű veszi át az uralmat – a pollenszint hamarosan robbanhat. Komárom-Esztergom vármegye is veszélyzónába kerül.
A melegebb időjárás hatására jelentősen megnőhet a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben – figyelmeztetnek az allergológusok. Az eddig alacsony vagy közepes szint hamarosan a közepes és magas tartományba ugorhat, és ez akár kétmillió magyar számára jelenthet komoly allergiás tüneteket. A parlagfű pollenje a klímaváltozás miatt már júliustól egészen októberig gyötörheti az érintetteket – írja az infostart.hu.
Komárom-Esztergom vármegye sincs biztonságban a parlagfű pollentől
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) pollenriasztási térképe alapján Komárom-Esztergom vármegye is érintett lehet a következő napokban. A megyében sárga, vagy narancssárga figyelmeztetés léphet életbe, ami közepes vagy magas pollenterhelést jelent.
A parlagfű pollenjére allergiások tipikus tünetei közé tartozik a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés és könnyezés. A következő praktikák segíthetnek enyhíteni vagy megelőzni a kellemetlenségeket:
- Napi többszöri orröblítés tiszta vízzel.
- Kerüljük a szabadban tartózkodást, főként reggel 5–10 óra között, ha magas a pollenkoncentráció.
- Haj gyakori mosása, frissen mosott ruhák zárt térben szárítása.
- Vény nélküli orr- és szemcseppek, illetve súlyosabb esetben szakorvosi konzultáció ajánlott.
A tünetek súlyosbodása esetén érdemes szakorvoshoz fordulni. Komárom–Esztergom vármegye lakosai a Szent Borbála Kórház Tüdőgyógyászati Szakrendelőjében kérhetnek szakmai segítséget, diagnózist és kezelést.
