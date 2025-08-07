augusztus 7., csütörtök

Allergiaszezon

2 órája

Fulladnak, könnyeznek, elbújnának? Megindult a parlagfű támadása és most jön csak a java!

Címkék#allergiás#pollenszint#parlagfű#Nemzeti Népegészségügyi Központ#pollenkoncentráció

Megint a parlagfű veszi át az uralmat – a pollenszint hamarosan robbanhat. Komárom-Esztergom vármegye is veszélyzónába kerül.

Kemma.hu

A melegebb időjárás hatására jelentősen megnőhet a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben – figyelmeztetnek az allergológusok. Az eddig alacsony vagy közepes szint hamarosan a közepes és magas tartományba ugorhat, és ez akár kétmillió magyar számára jelenthet komoly allergiás tüneteket. A parlagfű pollenje a klímaváltozás miatt már júliustól egészen októberig gyötörheti az érintetteket – írja az infostart.hu.

Virágzó parlagfű — a pollenkoncentráció Komárom‑Esztergomban is emelkedik Forrás: pexels.hu
Virágzó parlagfű — a pollenkoncentráció Komárom‑Esztergomban is emelkedik
Forrás: pexels.hu

Komárom-Esztergom vármegye sincs biztonságban a parlagfű pollentől

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) pollenriasztási térképe alapján Komárom-Esztergom vármegye is érintett lehet a következő napokban. A megyében sárga, vagy narancssárga figyelmeztetés léphet életbe, ami közepes vagy magas pollenterhelést jelent.

A parlagfű pollenjére allergiások tipikus tünetei közé tartozik a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés és könnyezés. A következő praktikák segíthetnek enyhíteni vagy megelőzni a kellemetlenségeket:

  • Napi többszöri orröblítés tiszta vízzel.
  • Kerüljük a szabadban tartózkodást, főként reggel 5–10 óra között, ha magas a pollenkoncentráció.
  • Haj gyakori mosása, frissen mosott ruhák zárt térben szárítása.
  • Vény nélküli orr- és szemcseppek, illetve súlyosabb esetben szakorvosi konzultáció ajánlott.

A tünetek súlyosbodása esetén érdemes szakorvoshoz fordulni. Komárom–Esztergom vármegye lakosai a Szent Borbála Kórház Tüdőgyógyászati Szakrendelőjében kérhetnek szakmai segítséget, diagnózist és kezelést.

 

