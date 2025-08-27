Céges autóval érkeznek hozzánk a kisebbik lányunk rendelte körzők, vonalzók, ceruzák, füzetek, kréták és a számomra már ismeretlen eszközök. Otthon lévőként veszek át mindent. Ha nem kell fizetni, a szemem sem rebben. Korban harmadik unokánk lesz általános iskolás elsős a következő hétfőn. Régi emlék ugrik be. Szüleim reggel hatra odaértek eternitgyári munkahelyükre. Nem sokkal hét óra után jött hozzánk a közelben lakó, nyugdíjas nagymamám. Masnira kötötte két cipőfűzőmet, elsétált velem főutcánk innenső oldalára. A szemközti iskolába egy tanító néni vagy tanító bácsi kísért át minket.

Mikor ki viszi, ki hozza majd haza az elsős csemetéket?

Fotó: Yuganov Konstantin / Forrás: Shutterstock

Romantikus történet. De azóta sokat változott a világ. Például a témában vélhetően otthonosan mozgó szakemberek szerint ebben az esztendőben is népszerű a nyugdíj melletti munkavégzés. Többnyire kedvező lehetőségekkel oszthatnak, szorozhatnak azok, akik a havi fix mellé gyarapítani szeretnék a családi kasszába érkező forintokat. Az egyszerűbb adózási szabályok, a színesedő munkalehetőségek egyre több olyan embertársunkat biztatnak további munkavégzésre, akiknek erre lehetőséget ad az egészségügyi állapotuk. És egy esetleges ilyen döntésben nem mindig döntő tényező a pluszpénz. Például több évtizedes aktív ténykedés után néhányan nehezen hagynának abba egy orvosi, műszaki kutatást, lépnének le a tanári katedráról, kapcsolnák ki laptopjukat újságíróként. Korukat tekintve nagyszülőként. És ettől hangos a hét sok családban a hétfőn kezdődő új tanév előtt. Főleg az általános iskolát kezdő csemete környezetének csodálatos világában. Zajlik a családi sulimatek. Ki viszi, ki hozza majd az elsőst?