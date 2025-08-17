1 órája
Szedd össze a darabokat — és találkozz mezei katánggal!
A természet egyik legcsodálatosabb ajándéka a vadvirágok sokszínűsége és bája, mint például a mezei katáng. Ezek a virágok nemcsak a réteket és mezőket varázsolják színessé, de otthont adnak rengeteg apró állatnak és rovarnak is. Ha szereted a természetet és a kihívásokat, van egy szuper játékunk számodra!
Az alábbi puzzle segítségével most te is összerakhatod ezt a gyönyörű mezei katángos képet, miközben fejleszted a figyelmedet és a türelmedet. Egyszerűen csak húzd és illeszd a puzzle darabokat a megfelelő helyre, és figyeld, hogyan áll össze a közeli kép a mezei katángról!
A puzzle kirakásához kattints ide:
Mezei katáng – a természet kék csodája
A mezei katáng szép kék-lila virága nyáron és ősszel nyílik meg a réteken, utak mentén. Nem csak szép, hanem hasznos is: leveléből finom saláta készülhet, és a gyökerét is felhasználják a természetgyógyászatban.
Vadvirágos mező: így rakd össze
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Miért érdemes játszani?
Lazít és kikapcsol: Egy kis időre kiszakadsz a mindennapi rohanásból. Fejleszti a koncentrációt: Minden darab megtalálása és helyre illesztése aprólékos figyelmet igényel.
Segítségül a teljes fotó: