Játék

1 órája

Szedd össze a darabokat — és találkozz mezei katánggal!

Címkék#mező#vadvirág#csodája#katángos#puzzle

A természet egyik legcsodálatosabb ajándéka a vadvirágok sokszínűsége és bája, mint például a mezei katáng. Ezek a virágok nemcsak a réteket és mezőket varázsolják színessé, de otthont adnak rengeteg apró állatnak és rovarnak is. Ha szereted a természetet és a kihívásokat, van egy szuper játékunk számodra!

Kemma.hu

Az alábbi puzzle segítségével most te is összerakhatod ezt a gyönyörű mezei katángos képet, miközben fejleszted a figyelmedet és a türelmedet. Egyszerűen csak húzd és illeszd a puzzle darabokat a megfelelő helyre, és figyeld, hogyan áll össze a közeli kép a mezei katángról!

Mezei katáng
Mezei katáng
Fotó: Varga Panna / Forrás:  24 Óra

A puzzle kirakásához kattints ide:

preview48pieceVirágok

Mezei katáng – a természet kék csodája

A mezei katáng szép kék-lila virága nyáron és ősszel nyílik meg a réteken, utak mentén. Nem csak szép, hanem hasznos is: leveléből finom saláta készülhet, és a gyökerét is felhasználják a természetgyógyászatban. 

Mezei katángok és pitypangok
Fotó: Varga Panna / Forrás:  24 Óra

Vadvirágos mező: így rakd össze

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Miért érdemes játszani?

Lazít és kikapcsol: Egy kis időre kiszakadsz a mindennapi rohanásból. Fejleszti a koncentrációt: Minden darab megtalálása és helyre illesztése aprólékos figyelmet igényel.

Segítségül a teljes fotó:

Mezei katáng közelről.
Fotó: Varga Panna / Forrás:  24 Óra

 

