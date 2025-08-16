augusztus 16., szombat

Nosztalgia

23 perce

Amikor még számoltuk a perceket a meséig

Címkék#mese#ritmus#mesefigura#képernyő mese#animáció#streaming#főcímzene

Gyerekkoromban a meséknek különös varázsuk volt. Nem azért, mert szebben rajzolták őket, hanem mert tudtuk: ha nem ülünk ott a képernyő előtt a műsorújságban megadott időben, elmarad a napi mese.

Kemma.hu

Nem volt visszapörgetés, felvétel, online lejátszás – a mese egyszer volt, aztán soha többé. Az esti fürdés is gyakran rohanás lett, mert fél nyolckor kezdődött az Esti mese, és aznap este az volt a legfontosabb program.

Fotó: Mashala S / Forrás:  Shutterstock

Ma egészen más világot élünk. Gyerekcsatornák tucatjai, streaming-szolgáltatások százai kínálnak válogatás nélkül animációkat, akár éjjel-nappal. A gyerekek bármikor „pótolhatják” a kedvencüket, ha lemaradtak róla, vagy tízszer is megnézhetik ugyanazt. Hogy ez jó-e, azon lehet vitatkozni – szerintem néha a több bizony kevesebb. A bőség zavara könnyen elveszi az élményt, azt az izgatott várakozást, ami a mi gyerekkorunkban természetes része volt a mesenézésnek.

A mese varázsa

Talán ezért is kötődünk olyan erősen a régi mesefigurákhoz – ők a kevés, de annál értékesebb „kincs” közé tartoztak.

A Kockás fülű nyúl, a Ho-ho-ho horgász, Pom-Pom és persze Pumukli mind-mind meghatározó karakterek voltak. Bevallom, utóbbit azonban gyerekként nehezen viseltem: kócos vörös hajával, visító hangjával gyakran elkapcsoltam, de ha más szórakoztató műsort nem találtam, mégis visszatértem. Kíváncsian figyeltem, épp mibe sodorja bele szegény Éder mestert.

Most, felnőttként mégis nosztalgiával gondolok rá. A régi meséknek megvolt a maguk ideje, ritmusa és rendje: minden nap ugyanabban a fél órában gyűltünk össze a képernyő előtt, és amikor a mese főcímzenéje felcsendült egy kicsit minden gond eltűnt, és kezdődött a varázslat.

 

