Gasztrotörténeti emlék

1 órája

Százéves menü a 21. században – mit gondol róla egy séf?

Címkék#újragondolva#menü#Tata#százéves

Egy különleges, százéves menüsorra bukkantunk, mely ma is megállná a helyét. A menü fogásai között ott volt a rákrizottó, a szarvasgombás bárány és a dióval készült "Margitka" torta – Székely Ferenc, séf szerint modern köntösben újra működnének.

Bajcsy Tünde

Egy különleges, százéves díszvacsora emlékét őrzi a kerámiára festett ételsor, amely betekintést enged a korabeli főúri vendéglátás világába. Székely Ferenc Lehel, technikai séf szerint ez a menüsor ma is megállná a helyét – csak modern köntösben, új textúrákkal és izgalmas tálalással. Elárulta azt is, hogyan gondolná újra a 21. században: mutatjuk a részleteket!

Egy 1926-os közgyűlés és a hozzá kapcsolódó ünnepi este különleges emléktárgyat hagyott maga után. A kerámiára festett díszvacsora menü ma már igazi ritkaságnak számít.
A kerámiára festett díszvacsora menü betekintést ad a száz évvel ezelőtti világba
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A menü, ami ma is különlegességnek számít

A százéves menüsor fogásai (pontokban):

  • Rákrizottó
  • Bárányremek villeroy módra szarvasgombával
  • „Csirága” (spárga) vérnarancs-mártásban
  • "Margitka" torta dióval (liszt helyett)
  • Marsalában áztatott eper (áprilisi vacsorán különlegesnek számított)
  • Zárásként sajt

A menü érdekességéről és újragondolási lehetőségeiről Székely Ferenc, technikai séfet kérdeztük, aki a Matusz-Vad csapatában dolgozik. Ferenc szerint a menüsor abszolút megállná a helyét akár ma is, a 21. században. 

– Azt, hogy ez 100 évvel ezelőtt született meg, ahhoz képest a mai világban bármikor eladhatóan működhet. Annyira ügyesen, okosan van meghozva, hogy ha ma bárhová beraknám, nem mondanák meg, hogy ez egy százéves menüsor volt – mondta Székely Ferenc.

Szerinte a menü akkoriban kuriózumnak számított, és éppen ez teszi ma is különlegessé: a régmúlt ízek visszahozása mindig friss élményt adhat.
– Ha visszahozzuk ezeket az ősi dolgokat, akár újragondolva, akár ebben a formában, szerintem a mai napig szuperül működik – fogalmazott.

A százéves menüsor egyik különlegessége a bárányremek volt, amelyet villeroy módra, szarvasgombával készítettek – ma is igazi kuriózumnak számítana
Forrás: pexels.com

Rákrizottó újragondolva

A séf kiemelte: ha a fogásokat modernizálná, akkor nem lecserélné az alapanyagokat, hanem több arcukat mutatná meg.
– Ha én továbbgondolnám, megmutatnám a ráknak több változatát – akár argentin, királyrák vagy folyami rák. A páncélból készítenék alaplevet, a húsból krémes állagot, a héjból ropogós textúrát. Az édes-savanyú, ropogós-krémes ellentétek ma is izgalmassá teszik az ételt – részletezte.

Régi alapanyagok visszahozása

Székely Ferenc személyes küldetésének tartja, hogy a vendéglátásban visszahozzon régi, feledésbe merült alapanyagokat.
– A mai napig azon dolgozom, hogy visszakerüljön a nyúl, a sárgahúsú kecsege vagy a galamb az éttermekbe. Ezek egészségesek, finomak, és új köntösben a mai vendégeknek is izgalmasak lehetnek – hangsúlyozta.

A séf szenvedélyéről

Ferenc szerint a konyhaművészet nemcsak munka, hanem életforma:
– Mindenkit elszomorít, hogy dolgozol két napot egy étellel, és tíz perc alatt elpusztítják. Nekem viszont elég egy arckifejezés. Nem is kellenek szavak, elég az az egy pillantás, hogy érezzem: valamit jól csináltam vagy sem. Ezek a visszajelzések azok, amik igazán rabul ejtettek ebben a szakmában – mesélte.

A vendégek ma is kíváncsiak

A séf tapasztalata szerint a mai vendégek nyitottak a történettel bíró, egyedi menükre. Különösen a nők mutatnak nagyobb kíváncsiságot a különleges fogások és az étel mögötti sztori iránt.
– Egy nő kíváncsi a sztorijára. Ha elmondom, hogy milyen fűszerekkel érleltem egy húst vagy honnan származik egy recept, hamarabb ráharapnak, mint a férfiak – mesélte tapasztalatait.

A százéves menü tehát nemcsak történeti érdekesség, hanem a mai konyhában is megállná a helyét. A séf szerint nem elvenni kell belőle, hanem szerkezetileg újragondolni, modern textúrákat, több ízbeli kontrasztot hozzáadni.

– Én biztos, hogy nem vennék el semmit. Csak szerkezetileg alakítanám át, és ha hozzátennék, az is ősi alapanyag lenne. Mert a régiek üzenete ma is működik – zárta gondolatait Székely Ferenc.

 

