Százéves menü a 21. században – mit gondol róla egy séf?

Egy különleges, százéves díszvacsora emlékét őrzi a kerámiára festett ételsor, amely betekintést enged a korabeli főúri vendéglátás világába. Székely Ferenc Lehel, technikai séf szerint ez a menüsor ma is megállná a helyét – csak modern köntösben, új textúrákkal és izgalmas tálalással. Elárulta azt is, hogyan gondolná újra a 21. században: mutatjuk a részleteket!

A kerámiára festett díszvacsora menü betekintést ad a száz évvel ezelőtti világba

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A menü, ami ma is különlegességnek számít

A százéves menüsor fogásai (pontokban):

Rákrizottó

Bárányremek villeroy módra szarvasgombával

„Csirága” (spárga) vérnarancs-mártásban

"Margitka" torta dióval (liszt helyett)

Marsalában áztatott eper (áprilisi vacsorán különlegesnek számított)

Zárásként sajt

A menü érdekességéről és újragondolási lehetőségeiről Székely Ferenc, technikai séfet kérdeztük, aki a Matusz-Vad csapatában dolgozik. Ferenc szerint a menüsor abszolút megállná a helyét akár ma is, a 21. században.

– Azt, hogy ez 100 évvel ezelőtt született meg, ahhoz képest a mai világban bármikor eladhatóan működhet. Annyira ügyesen, okosan van meghozva, hogy ha ma bárhová beraknám, nem mondanák meg, hogy ez egy százéves menüsor volt – mondta Székely Ferenc.

Szerinte a menü akkoriban kuriózumnak számított, és éppen ez teszi ma is különlegessé: a régmúlt ízek visszahozása mindig friss élményt adhat.

– Ha visszahozzuk ezeket az ősi dolgokat, akár újragondolva, akár ebben a formában, szerintem a mai napig szuperül működik – fogalmazott.

A százéves menüsor egyik különlegessége a bárányremek volt, amelyet villeroy módra, szarvasgombával készítettek – ma is igazi kuriózumnak számítana

Forrás: pexels.com

Rákrizottó újragondolva

A séf kiemelte: ha a fogásokat modernizálná, akkor nem lecserélné az alapanyagokat, hanem több arcukat mutatná meg.

– Ha én továbbgondolnám, megmutatnám a ráknak több változatát – akár argentin, királyrák vagy folyami rák. A páncélból készítenék alaplevet, a húsból krémes állagot, a héjból ropogós textúrát. Az édes-savanyú, ropogós-krémes ellentétek ma is izgalmassá teszik az ételt – részletezte.

Régi alapanyagok visszahozása

Székely Ferenc személyes küldetésének tartja, hogy a vendéglátásban visszahozzon régi, feledésbe merült alapanyagokat.

– A mai napig azon dolgozom, hogy visszakerüljön a nyúl, a sárgahúsú kecsege vagy a galamb az éttermekbe. Ezek egészségesek, finomak, és új köntösben a mai vendégeknek is izgalmasak lehetnek – hangsúlyozta.