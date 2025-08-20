2 órája
Százéves menü a 21. században – mit gondol róla egy séf?
Egy különleges, százéves menüsorra bukkantunk, mely ma is megállná a helyét. A menü fogásai között ott volt a rákrizottó, a szarvasgombás bárány és a dióval készült "Margitka" torta – Székely Ferenc, séf szerint modern köntösben újra működnének.
Egy különleges, százéves díszvacsora emlékét őrzi a kerámiára festett ételsor, amely betekintést enged a korabeli főúri vendéglátás világába. Székely Ferenc Lehel, technikai séf szerint ez a menüsor ma is megállná a helyét – csak modern köntösben, új textúrákkal és izgalmas tálalással. Elárulta azt is, hogyan gondolná újra a 21. században: mutatjuk a részleteket!
A menü, ami ma is különlegességnek számít
A százéves menüsor fogásai (pontokban):
- Rákrizottó
- Bárányremek villeroy módra szarvasgombával
- „Csirága” (spárga) vérnarancs-mártásban
- "Margitka" torta dióval (liszt helyett)
- Marsalában áztatott eper (áprilisi vacsorán különlegesnek számított)
- Zárásként sajt
A menü érdekességéről és újragondolási lehetőségeiről Székely Ferenc, technikai séfet kérdeztük, aki a Matusz-Vad csapatában dolgozik. Ferenc szerint a menüsor abszolút megállná a helyét akár ma is, a 21. században.
– Azt, hogy ez 100 évvel ezelőtt született meg, ahhoz képest a mai világban bármikor eladhatóan működhet. Annyira ügyesen, okosan van meghozva, hogy ha ma bárhová beraknám, nem mondanák meg, hogy ez egy százéves menüsor volt – mondta Székely Ferenc.
Szerinte a menü akkoriban kuriózumnak számított, és éppen ez teszi ma is különlegessé: a régmúlt ízek visszahozása mindig friss élményt adhat.
– Ha visszahozzuk ezeket az ősi dolgokat, akár újragondolva, akár ebben a formában, szerintem a mai napig szuperül működik – fogalmazott.
Rákrizottó újragondolva
A séf kiemelte: ha a fogásokat modernizálná, akkor nem lecserélné az alapanyagokat, hanem több arcukat mutatná meg.
– Ha én továbbgondolnám, megmutatnám a ráknak több változatát – akár argentin, királyrák vagy folyami rák. A páncélból készítenék alaplevet, a húsból krémes állagot, a héjból ropogós textúrát. Az édes-savanyú, ropogós-krémes ellentétek ma is izgalmassá teszik az ételt – részletezte.
Régi alapanyagok visszahozása
Székely Ferenc személyes küldetésének tartja, hogy a vendéglátásban visszahozzon régi, feledésbe merült alapanyagokat.
– A mai napig azon dolgozom, hogy visszakerüljön a nyúl, a sárgahúsú kecsege vagy a galamb az éttermekbe. Ezek egészségesek, finomak, és új köntösben a mai vendégeknek is izgalmasak lehetnek – hangsúlyozta.
A séf szenvedélyéről
Ferenc szerint a konyhaművészet nemcsak munka, hanem életforma:
– Mindenkit elszomorít, hogy dolgozol két napot egy étellel, és tíz perc alatt elpusztítják. Nekem viszont elég egy arckifejezés. Nem is kellenek szavak, elég az az egy pillantás, hogy érezzem: valamit jól csináltam vagy sem. Ezek a visszajelzések azok, amik igazán rabul ejtettek ebben a szakmában – mesélte.
A vendégek ma is kíváncsiak
A séf tapasztalata szerint a mai vendégek nyitottak a történettel bíró, egyedi menükre. Különösen a nők mutatnak nagyobb kíváncsiságot a különleges fogások és az étel mögötti sztori iránt.
– Egy nő kíváncsi a sztorijára. Ha elmondom, hogy milyen fűszerekkel érleltem egy húst vagy honnan származik egy recept, hamarabb ráharapnak, mint a férfiak – mesélte tapasztalatait.
A százéves menü tehát nemcsak történeti érdekesség, hanem a mai konyhában is megállná a helyét. A séf szerint nem elvenni kell belőle, hanem szerkezetileg újragondolni, modern textúrákat, több ízbeli kontrasztot hozzáadni.
– Én biztos, hogy nem vennék el semmit. Csak szerkezetileg alakítanám át, és ha hozzátennék, az is ősi alapanyag lenne. Mert a régiek üzenete ma is működik – zárta gondolatait Székely Ferenc.
Százéves titkot rejt a váza – te felismernéd a menü fogásait?
Gyertek át, mert most a vendégszeretet mellett a BBQ a főfogás!