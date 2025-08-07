1 órája
Összeesett otthonában – a mentők visszahozták az életbe
Minden előjel nélkül vesztette eszméletét egy nő Hajdú-Biharban. A mentők gyorsasága kulcsszerepet játszott a megmentésében.
Forrás: OMSZ
Bárminemű előzmény nélkül esett össze otthonában egy 60 év körüli nő Hajdú-Bihar vármegyében. A családja azonnal a segítségére sietett, és a kihívott mentők sem késlekedtek. A beteget megvizsgálták, ám, már nem lélegzett, így elkezdődött az újraélesztés.
A mentők sikeresen újraélesztették
A mentőhelikopter és a legközelebbi esetkocsi mellett riasztották a beteg háziorvosát is, akinek gyorsasága nem ismert határokat, ugyanis pillanatokon belül helyszínre érkezett és átvette az életmentést, amihez néhány perc múlva a mentősök is csatlakoztak - olvasható a Haon cikkében.
A lenyűgöző csapatmunka végül sikerre vezetett és a nő keringése visszatért. Helyszíni állapotstabilizálást követően a beteget földi úton, a helikopter egységének kíséretében szállították kórházba bajtársaink. A betegnek mielőbbi felépülést kívánunk! A mentés minden résztvevőjének szívből gratulálunk!
- jelentette az OMSZ.
Ajánljuk cikkeinket:
Megrázó képeken a halálos baleset: kisgyermekekért aggódik az ország
Féltékenység, gyűlölet és halál: brutálisan végzett férjével a tatabányai asszony