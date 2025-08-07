Összeesett otthonában – a mentők visszahozták az életbe

Bárminemű előzmény nélkül esett össze otthonában egy 60 év körüli nő Hajdú-Bihar vármegyében. A családja azonnal a segítségére sietett, és a kihívott mentők sem késlekedtek. A beteget megvizsgálták, ám, már nem lélegzett, így elkezdődött az újraélesztés.

Saját otthonában esett össze a Hajdú-Bihar vármegyei nő, azonnal riasztották a mentőket

Forrás: OMSZ/Facebook

A mentők sikeresen újraélesztették

A mentőhelikopter és a legközelebbi esetkocsi mellett riasztották a beteg háziorvosát is, akinek gyorsasága nem ismert határokat, ugyanis pillanatokon belül helyszínre érkezett és átvette az életmentést, amihez néhány perc múlva a mentősök is csatlakoztak - olvasható a Haon cikkében.

A lenyűgöző csapatmunka végül sikerre vezetett és a nő keringése visszatért. Helyszíni állapotstabilizálást követően a beteget földi úton, a helikopter egységének kíséretében szállították kórházba bajtársaink. A betegnek mielőbbi felépülést kívánunk! A mentés minden résztvevőjének szívből gratulálunk!

- jelentette az OMSZ.

