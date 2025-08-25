Megrendítő szavakkal búcsúznak a mentők aranyszívű bajtársuktól, Márktól

Gyászol az Országos Mentőszolgálat. A mentők hivatalos Facebook-oldalukon tették közzé, hogy egy súlyos autóbalesetben életét vesztette Kollár Márk mentőápoló bajtársuk.

Gyászolnak a mentők, elhunyt Kollár Márk bajtársuk

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Decemberben, ha éppen nem kellett rohanni, hangosan szólt nála a Jingle Bells a mentőautóból, így kívánt boldog karácsonyt a járókelőknek.

– gyászolnak a mentősök.

Megható szavakkal búcsúznak a mentők

Kollár Márk 44 évesen hunyt el. Már 2003 óta az Országos Mentőszolgálat elkötelezett tagja volt, és kiváló mentődolgozóként ismerték. A mentősök posztjukban leírták, hogy bajtársuk szakmailag felkészült, precíz és megbízható volt, akire mindig számíthattak. A mentőszolgálat közösségi oldalán megrendülten búcsúzott: olvasott, futott, túrázott, motorozott és élte az életet, miközben mindig másokra figyelt. Közösségük motorja volt. Aktív tagja volt mentős „családunknak”.

Most csend van. De ez a csend nem üres – tele van emlékekkel, nevetésekkel, közös pillanatokkal.

– írták búcsúzóul.

Több tragédia érte a mentősöket az előző hetekben

Augusztus elején szintén balesetben hunyt el fiatal kollégájuk Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt és férje. A fiatal nő az enyingi mentőállomás megbecsült tagja volt.