Megrendítő szavakkal búcsúznak a mentők aranyszívű bajtársuktól, Márktól
Szörnyű tragédia történt. Megható szavakkal és emlékekkel búcsúznak a mentők aranyszívű társuktól. Elhunyt az egyik bajtársuk Kollár Márk.
Gyászol az Országos Mentőszolgálat. A mentők hivatalos Facebook-oldalukon tették közzé, hogy egy súlyos autóbalesetben életét vesztette Kollár Márk mentőápoló bajtársuk.
Decemberben, ha éppen nem kellett rohanni, hangosan szólt nála a Jingle Bells a mentőautóból, így kívánt boldog karácsonyt a járókelőknek.
– gyászolnak a mentősök.
Megható szavakkal búcsúznak a mentők
Kollár Márk 44 évesen hunyt el. Már 2003 óta az Országos Mentőszolgálat elkötelezett tagja volt, és kiváló mentődolgozóként ismerték. A mentősök posztjukban leírták, hogy bajtársuk szakmailag felkészült, precíz és megbízható volt, akire mindig számíthattak. A mentőszolgálat közösségi oldalán megrendülten búcsúzott: olvasott, futott, túrázott, motorozott és élte az életet, miközben mindig másokra figyelt. Közösségük motorja volt. Aktív tagja volt mentős „családunknak”.
Most csend van. De ez a csend nem üres – tele van emlékekkel, nevetésekkel, közös pillanatokkal.
– írták búcsúzóul.
Több tragédia érte a mentősöket az előző hetekben
Augusztus elején szintén balesetben hunyt el fiatal kollégájuk Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt és férje. A fiatal nő az enyingi mentőállomás megbecsült tagja volt.
Július végén pedig fiatal édesapa bajtársuk hunyt el szolgálat közben. Túl korán távozott társuk, Ecet Zsolt.
