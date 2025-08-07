Bodza még csak nyolc éves volt, amikor a falu nyári táborával ellátogatott egy dadi méhészhez. A látogatás végére pedig egyértelmű volt számára: ő bizony méhész lesz.

Bodza nyolc évesen döntötte el, hogy méhész lesz. Azóta sem riad vissza a méhek csípésétől

Ez az elhatározás azóta is töretlen. Bár a kaptárokat még nem ő kezeli, és a mézpergetés is várat magára, Bodza már rengeteget tud a méhek világáról. Lelkesen olvassa a könyveket, figyeli a dokumentumfilmeket, gyűjti a tudást. Közben pedig a szobája egyre inkább kezd hasonlítani egy méhbarát múzeumra: van ott plüssméh, méhecskés sapka, sál, kulacs, toll és füzet is. Nála egy dolgot biztosan nem lehet: eltéveszteni, melyik rovar a kedvence.

Ha nagy leszek, méhész leszek

Ha egy méhész kerül az utunkba, Bodza rögtön kérdez. A mézfajtákról, a begyűjtés módjáról, a méhcsaládok számáról – és közben úgy csillog a szeme, mintha legalábbis egy rockzenésszel beszélgetne.

Nemrég Vizsolyba is eljutottunk, a Mézmúzeumba, amit egy régi családi ismerős, Gergő nyitott. A férjem gyerekkori barátja tizenévesen lóháton árulta a saját készítésű mézét, ma pedig már országszerte és külföldön is keresik a termékeit. Bodza ott is lelkesen öltötte magára a kényelmetlen méhészruhát, fejére húzta a szúnyoghálós kalapot, és bement az ezernyi zümmögő méh közé Gergő oldalán, mint egy kis gyakornok.

Azóta sem múlt el a rajongás. Talán nem ebből fog megélni, ha felnő, de egy szép, természetközeli és hasznos hobbi lehet belőle. Feltéve, hogy akkor még lesznek méhek. És virágok. És kislányok, akik hisznek abban, hogy a világot egy méhecske is jobb hellyé teheti.