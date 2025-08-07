augusztus 7., csütörtök

Álom

Ha nagy leszek, méhész leszek

Három éve még csak egy falusi tábor programjának tűnt, ma már egy kislány határozott álma. Bodza akkor döntötte el, hogy méhész lesz – azóta szenvedélyesen készül rá, hogy egyszer saját kaptárai legyenek.

Goletz-DeáK Viktória

Bodza még csak nyolc éves volt, amikor a falu nyári táborával ellátogatott egy dadi méhészhez. A látogatás végére pedig egyértelmű volt számára: ő bizony méhész lesz.

Bodza nyolc évesen döntötte el, hogy méhész lesz. Azóta sem riad vissza a méhek csípésétől 
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra 

Ez az elhatározás azóta is töretlen. Bár a kaptárokat még nem ő kezeli, és a mézpergetés is várat magára, Bodza már rengeteget tud a méhek világáról. Lelkesen olvassa a könyveket, figyeli a dokumentumfilmeket, gyűjti a tudást. Közben pedig a szobája egyre inkább kezd hasonlítani egy méhbarát múzeumra: van ott plüssméh, méhecskés sapka, sál, kulacs, toll és füzet is. Nála egy dolgot biztosan nem lehet: eltéveszteni, melyik rovar a kedvence.

Ha nagy leszek, méhész leszek

Ha egy méhész kerül az utunkba, Bodza rögtön kérdez. A mézfajtákról, a begyűjtés módjáról, a méhcsaládok számáról – és közben úgy csillog a szeme, mintha legalábbis egy rockzenésszel beszélgetne.

Nemrég Vizsolyba is eljutottunk, a Mézmúzeumba, amit egy régi családi ismerős, Gergő nyitott. A férjem gyerekkori barátja tizenévesen lóháton árulta a saját készítésű mézét, ma pedig már országszerte és külföldön is keresik a termékeit. Bodza ott is lelkesen öltötte magára a kényelmetlen méhészruhát, fejére húzta a szúnyoghálós kalapot, és bement az ezernyi zümmögő méh közé Gergő oldalán, mint egy kis gyakornok.

Azóta sem múlt el a rajongás. Talán nem ebből fog megélni, ha felnő, de egy szép, természetközeli és hasznos hobbi lehet belőle. Feltéve, hogy akkor még lesznek méhek. És virágok. És kislányok, akik hisznek abban, hogy a világot egy méhecske is jobb hellyé teheti.

 

