Kemma.hu videó

1 órája

Megérkeztek a tankönyvek, 270 ezer példányt szállítottak ki Komárom-Esztergomban +fotók, videó

Címkék#vaszary jános általános iskola#Kemma videó#tankönyvcsomag#szünet#kiadvány#intézmény#tankönyv#iskola#tanterem

Miközben még javában tart a vakáció, a tanárok már javában készülnek a szeptemberi tanévkezdésre. A tatai Vaszary János Általános Iskolába is megérkeztek a tankönyvek.

Goletz-DeáK Viktória

Még három hét van vissza az iskolakezdésig. Sok gyerek még a táborokban, vagy a nagyszülőknél tölti a fennmaradó szabadidőt. Azonban az iskolákban már javában zajlik az élet. Takarítják a tantermeket, készülnek a tisztasági festések, csinosítják a tanterneket és a napokban megérkeztek a tankönyvek is. 

Megérkeztek a tankönyvek a tatai Vaszary iskolába. Összesen 9255 példányt pakoltak ki egy óra alatt
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Roskadásig telepakolták új tankönyvekkel a tatai Vaszary János Általános Iskola ebédlőjének asztalait. Évfolyamonként kiválogatva összesen 9255 darab könyvek szortíroztak szét gondos kezek. 

Megérkeztek a tankönyvek 

A tatai Vaszary a vármegye legnagyobb általános iskolája. Így nem is csoda, hogy öt raklapnyi tankönyv érkezett az iskolába csütörtök délután. A Magyar Posta teherautója hozta a több tonnás csomagot, amit már rutinosan hordtak be az étkezőbe. Az asztalokra kipakolva, gondosan, évfolyamonként szortírozták a kiadványokat, hogy szeptember 1-én minden tanuló a saját csomagját kaphassa meg.
Az iskola igazgatóhelyettese, Pál Zsuzsanna a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy nem csak az alsós, de a felsős tanulók is új könyveket kapnak. Vagyis ezeket már egyiküknek sem kell leadnia az év végén. 

– Először kipakoljuk a könyveket évfolyamonként, majd megszámoljuk. Könnyen előfordulhat, hogy valamiből kevesebb, vagy esetleg több könyvet kapunk. Ezt jeleznünk kell, és azonnal pótolják, vagy ha kérjük, a többlet könyveket elszállítják tőlünk – magyarázta az igazgatóhelyettes, aki hozzátette, hogy augusztus utolsó két hetében indul be igazán az élet az iskolában. Többek között akkor érkeznek az osztályfőnökök és a tanárok is, hogy osztályonként szétválogassák a tankönyveket.

GALÉRIA: A tatai Vaszary János Általános Iskolába is megérkeztek a tankönyvek (Fotó: G.D.V.)

Fotók: G.D.V.

Kezdődik a munka az iskolákban

A tankerületi központtól megtudtuk, hogy az iskolák többségében augusztus első heteiben zajlik a könyvek átvétele és rendszerezése. A tanévkezdés előtti hetekben a pedagógusok ilyenkor már nemcsak a tankönyvekkel foglalkoznak, hanem elvégzik a tantermek lomtalanítását, a nyári karbantartási munkákat és a tanévkezdés szervezési feladatait is. A tanév órarendjét a legtöbb helyen már az előző év végén elkészítik. A pedagógusok tapasztalatai szerint a tankönyvek megérkezése mindig fordulópont a nyári szünetben – innentől kezdve minden nap egy lépéssel közelebb visz a szeptemberi iskolakezdéshez.

A tankerületek tájékoztatása szerint idén is pontosan, zökkenőmentesen zajlik a tankönyvek kiszállítása Komárom-Esztergom iskoláiba. A diákokat több mint 270 ezer tankönyv várja szeptembertől az iskolapadokon. Az Esztergomi és Tatabányai Tankerületi Központ szerint a tanulók időben és hiánytalanul kapják meg a kiadványokat. 

270 ezer tankönyv a vármegyében

Az Esztergomi Tankerületi Központ adatai szerint idén 71 ezer 186 tankönyvet rendeltek meg a hozzájuk tartozó iskolák számára. Ennek összértéke 90 millió 921 ezer forint, amelyet teljes egészében az állam finanszírozott, így a tankönyvcsomagok továbbra is ingyenesek a diákok számára. A tankerülettől azt is megtudtuk, hogy az iskoláknak a felső tagozaton is lehetőségük van új tankönyvek rendelésére, az iskola állományában lévő tartós tankönyvek figyelembevételével.

A Tatabányai Tankerületi Központ intézményeiben ennél is több könyv talál gazdára: csaknem 200 ezer darab tankönyvet rendeltek meg a következő tanévre. Közleményük szerint a lebonyolítás zökkenőmentes, a tanulók, ahogy minden évben, most is időben és hiánytalanul kapják meg a szükséges tankönyveket, beleértve az újonnan bevezetett kiadványokat is.

 

Kemma.hu videó

