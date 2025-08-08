Megérkeztek a tankönyvek, 270 ezer példányt szállítottak ki Komárom-Esztergomban +fotók, videó

Még három hét van vissza az iskolakezdésig. Sok gyerek még a táborokban, vagy a nagyszülőknél tölti a fennmaradó szabadidőt. Azonban az iskolákban már javában zajlik az élet. Takarítják a tantermeket, készülnek a tisztasági festések, csinosítják a tanterneket és a napokban megérkeztek a tankönyvek is.

Megérkeztek a tankönyvek a tatai Vaszary iskolába. Összesen 9255 példányt pakoltak ki egy óra alatt

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Roskadásig telepakolták új tankönyvekkel a tatai Vaszary János Általános Iskola ebédlőjének asztalait. Évfolyamonként kiválogatva összesen 9255 darab könyvek szortíroztak szét gondos kezek.

Megérkeztek a tankönyvek

A tatai Vaszary a vármegye legnagyobb általános iskolája. Így nem is csoda, hogy öt raklapnyi tankönyv érkezett az iskolába csütörtök délután. A Magyar Posta teherautója hozta a több tonnás csomagot, amit már rutinosan hordtak be az étkezőbe. Az asztalokra kipakolva, gondosan, évfolyamonként szortírozták a kiadványokat, hogy szeptember 1-én minden tanuló a saját csomagját kaphassa meg.

Az iskola igazgatóhelyettese, Pál Zsuzsanna a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy nem csak az alsós, de a felsős tanulók is új könyveket kapnak. Vagyis ezeket már egyiküknek sem kell leadnia az év végén.