Medvevadászat

41 perce

Vége a türelemnek a szomszédban: kilövési engedélyt adnak a városokban kószáló medvékre

Vége a türelemnek, jön a medvemészárlás a határon! A szlovákoknál azonnal kilőhető a medve, ha túl közel merészkedik. A helyzet pattanásig feszült.

Brutális lépésre szánta el magát a szlovák kormány a lakosság védelmében: egy új alkotmánymódosítással vetnének véget a növekvő medve szaporulatnak és a támadásoknak. A javaslat szerint minden medvét kilőhetnek, ami túl közel merészkedik a lakott területekhez. – számolt be róla az infostart.

Egyre több a barnamedve szlovákiában
Egyre több a barnamedve Szlovákiában
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Vége a türelemnek a szomszédban: medve kilövési engedélyt adnak a vadászoknak

Vadászok, erdészek, környezetvédők minél szélesebb körét szeretnék bevonni. A felmérésben DNS-vizsgálatot végeznek a vadon élő állatok szőrén és ürülékén. Az elsődleges eredmények megismerésére egy éven belül van kilátása a szaktárca közlése szerint.

Lecsap a törvény: 200 méteren belül nincs kegyelem

A szlovák környezetvédelmi minisztérium javaslata egyértelmű: egy 200 méteres "veszélyzónát" jelölnének ki a települések körül. Ha egy medve ebbe a zónába belép, a helyi vadászati ​​szervezetek tagjai azonnal, külön engedély nélkül kilőhetik. A cél, hogy megelőzzék azokat a tragédiákat, amik az utóbbi időben megszaporodtak a szomszédunkban.

Miért lett elegük a szlovákoknak?

Az utóbbi években drasztikusan megnőtt a medveészlelések és támadások száma Szlovákiában. Az állatok egyre bátrabban mennek be a falvakba és városokba élelemért, veszélyeztetve az ott élőket. A kormány szerint a helyzet tarthatatlanná vált, ezért van szükség a drasztikus, de szerintük elkerülhetetlen lépésre.

Mit jelent ez a magyar turistákra nézve?

Bár a törvény elsősorban a szlovák lakosságot védi, a magyar kirándulóknak is érdemes tisztában lenniük a helyzettel. A Tátra és a Fátra népszerű úti cél, és bár a Vértesben is élnek nagyvadak, a szlovákiai medvehelyzet sokkal komolyabb. A törvény elfogadása jelzi a probléma súlyosságát, így a túrázóknak fokozott óvatossággal kell közlekedniük az erdőkben.

A Szlovákiában élő barnamedve-populáció számadatai sokfélék, de az biztosan látható, hogy az állomány növekedik. Két évvel ezelőtt az Állami Természetvédelmi Hivatal nyilvánosságra hozott tanulmány a barnamedvék számát 1000 – 1300 egyed közé becsülte. Ezzel szemben a Nemzeti Erdészeti Központ szerint a barnamedvék száma meghaladta a 3000 példányt is!

Magyarországon is újabb és újabb területeken fordulhat elő a nagyragadozó, legutóbb a nyár elején észleltek egy fiatal medvét.

 

 

