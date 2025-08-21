41 perce
Vége a türelemnek a szomszédban: kilövési engedélyt adnak a városokban kószáló medvékre
Vége a türelemnek, jön a medvemészárlás a határon! A szlovákoknál azonnal kilőhető a medve, ha túl közel merészkedik. A helyzet pattanásig feszült.
Brutális lépésre szánta el magát a szlovák kormány a lakosság védelmében: egy új alkotmánymódosítással vetnének véget a növekvő medve szaporulatnak és a támadásoknak. A javaslat szerint minden medvét kilőhetnek, ami túl közel merészkedik a lakott területekhez. – számolt be róla az infostart.
Vége a türelemnek a szomszédban: medve kilövési engedélyt adnak a vadászoknak
Vadászok, erdészek, környezetvédők minél szélesebb körét szeretnék bevonni. A felmérésben DNS-vizsgálatot végeznek a vadon élő állatok szőrén és ürülékén. Az elsődleges eredmények megismerésére egy éven belül van kilátása a szaktárca közlése szerint.
Lecsap a törvény: 200 méteren belül nincs kegyelem
A szlovák környezetvédelmi minisztérium javaslata egyértelmű: egy 200 méteres "veszélyzónát" jelölnének ki a települések körül. Ha egy medve ebbe a zónába belép, a helyi vadászati szervezetek tagjai azonnal, külön engedély nélkül kilőhetik. A cél, hogy megelőzzék azokat a tragédiákat, amik az utóbbi időben megszaporodtak a szomszédunkban.
Miért lett elegük a szlovákoknak?
Az utóbbi években drasztikusan megnőtt a medveészlelések és támadások száma Szlovákiában. Az állatok egyre bátrabban mennek be a falvakba és városokba élelemért, veszélyeztetve az ott élőket. A kormány szerint a helyzet tarthatatlanná vált, ezért van szükség a drasztikus, de szerintük elkerülhetetlen lépésre.
Mit jelent ez a magyar turistákra nézve?
Bár a törvény elsősorban a szlovák lakosságot védi, a magyar kirándulóknak is érdemes tisztában lenniük a helyzettel. A Tátra és a Fátra népszerű úti cél, és bár a Vértesben is élnek nagyvadak, a szlovákiai medvehelyzet sokkal komolyabb. A törvény elfogadása jelzi a probléma súlyosságát, így a túrázóknak fokozott óvatossággal kell közlekedniük az erdőkben.
A Szlovákiában élő barnamedve-populáció számadatai sokfélék, de az biztosan látható, hogy az állomány növekedik. Két évvel ezelőtt az Állami Természetvédelmi Hivatal nyilvánosságra hozott tanulmány a barnamedvék számát 1000 – 1300 egyed közé becsülte. Ezzel szemben a Nemzeti Erdészeti Központ szerint a barnamedvék száma meghaladta a 3000 példányt is!
Magyarországon is újabb és újabb területeken fordulhat elő a nagyragadozó, legutóbb a nyár elején észleltek egy fiatal medvét.
