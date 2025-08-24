57 perce
Titokban nyílt meg a MCDonalds +fotó
Külföldi hamburgert majszoló gyerekek, családtagok, és semmi extra médiafelhajtás. Ilyen volt a McDonald’s, nyitása, ami mégis elindított valamit Komárom-Esztergom vármegyében is. Igaz, volt, aki megelőzte őket, és az is, hogy sokat kellett várni a második, harmadik gyorsétteremlánc megjelenésére, mégis ekkor került közelebb Tatabánya a nagyvilághoz úgy, hogy csak egy asztalhoz kellett leülni.
Most nosztalgiával idézzük fel a nyitás pillanatait és a magyar McDonald’sok érdekességeit. 1994-ben nagy szenzációnak számított, hogy Tatabányán megnyílt a város első McDonald’s étterme. A megnyitót megelőzően különleges személyzeti partit rendeztek, ahová a dolgozók családtagjait is meghívták.
A 24 Óra napilap tudósítása szerint egyébként
„csodálatosan szép új étterem”
egy kedves péntek szinte csendben tárta ki kapuit a nagyközönség előtt.
McDonald’s nyílt Tatabányán– 30 év távlatából
Az induláskor mintegy hatvanan kaptak munkát – többségük fiatal, akik közül sokan éppen a munkanélküliség elől menekültek a gyorséttermi világba. A dolgozókat 4 hónapos tréninggel készítették fel, hogy a McDonald’s nemzetközi sztenderdjeinek megfelelően szolgálhassák ki a vendégeket.
Akkoriban ez újdonságnak számított: a gyors kiszolgálás, a mosoly, az egységes munkaruha és a precíz folyamatok egy darab „nyugati világot” jelentettek a rendszerváltás utáni Magyarországon. A nyitás óta az étterem több felújításon esett át, korszerűsítették belső tereit, és a vendégek igényeihez igazodva folyamatosan bővült a kínálat is.
Íme pár érdekesség a McDonald's magyarországi jelenlétéről:
- Az első hazai McDonald’s 1988-ban nyílt a Régiposta utcában, Budapest belvárosában. Akkoriban órákig álltak sorban a vendégek egy Big Macért, és sokan úgy vitték haza a tálcás papírtasakokat, mintha szuvenírek lennének.
- A ’90-es években McDonald’s étteremhez jutni presztízskérdés volt a városok számára: sok helyen a modernitás és fejlődés jelképének számított.
- A McDonald’s Magyarország ma már több mint 100 éttermet működtet, közel 5 ezer munkatárssal. A klasszikus hamburgerek mellett helyi ízekkel is kísérleteztek az évek során – például volt „rácburgonya” és magyaros szendvics a kínálatban.
Ma visszanézve a tatabányai nyitásra, a legérdekesebb talán az, hogy ami akkor nyugati kuriózumnak számított, ma már a mindennapjaink része lett. A ’94-es cikk még külön kiemelte a dolgozók mosolygós kiszolgálását és a tréninget, ami akkoriban szokatlanul komoly felkészítést jelentett. Ma már természetesnek vesszük, hogy egy McDonald’s gyors, pontos és barátságos – de 30 éve ez maga volt a modern vendéglátás szimbóluma.
Dixie bácsi megelőzte a McDonald's-ot
Igazán világhírű a budapesti McDonald'a Nyugati pályaudvar, amit a világ legszebb Mekijének tartanak. Ez volt egyébként a második, ami megnyílt hazánkban. De Tatabányának van egy gyorsétterme, pontosabban már csak volt, ami ennek 1990-es megnyitását is megelőzte: a Dixie. Sajnos 2022 decemberének utolsó napján bezárta a helyet a tulaj,
– 1989. június 16-án, pénteken nyitottunk. Tatabánya első hamburgerezőjeként. Akkor még csak Budapesten működött gyorsétterem – emlékezett vissza Csongrádi Endre, mindenki Dixie bácsija, aki így öt évvel előzte meg helyben a McDonald's-ot, ami öt évvel később nyílt meg a megyeszékhelyen.
Arról, hogy ez hamburgerező mennyire a tatabányaiak szívéhez nőtt, írtunk is anno, százak búcsúztatták a kedvenc helyüket a vasútállomás mellett, kígyózó sorokban akart venni még mindenki egy-egy szendvicset és búcsút inteni.
Dixie bácsiék sikerét azóta senki sem tudta megismételni itt.