Titokban nyílt meg a MCDonalds +fotó

Most nosztalgiával idézzük fel a nyitás pillanatait és a magyar McDonald’sok érdekességeit. 1994-ben nagy szenzációnak számított, hogy Tatabányán megnyílt a város első McDonald’s étterme. A megnyitót megelőzően különleges személyzeti partit rendeztek, ahová a dolgozók családtagjait is meghívták.

Tatabánya modern világának szimbóluma lett az 1994-ben nyílt McDonald’s gyorsétterem

A 24 Óra napilap tudósítása szerint egyébként

„csodálatosan szép új étterem”

egy kedves péntek szinte csendben tárta ki kapuit a nagyközönség előtt.

McDonald’s nyílt Tatabányán– 30 év távlatából

Az induláskor mintegy hatvanan kaptak munkát – többségük fiatal, akik közül sokan éppen a munkanélküliség elől menekültek a gyorséttermi világba. A dolgozókat 4 hónapos tréninggel készítették fel, hogy a McDonald’s nemzetközi sztenderdjeinek megfelelően szolgálhassák ki a vendégeket.

A tatabányai McDonald's körül nem volt akkora csinnadratta

Forrás: 24 Óra

Akkoriban ez újdonságnak számított: a gyors kiszolgálás, a mosoly, az egységes munkaruha és a precíz folyamatok egy darab „nyugati világot” jelentettek a rendszerváltás utáni Magyarországon. A nyitás óta az étterem több felújításon esett át, korszerűsítették belső tereit, és a vendégek igényeihez igazodva folyamatosan bővült a kínálat is.

Íme pár érdekesség a McDonald's magyarországi jelenlétéről: Az első hazai McDonald’s 1988-ban nyílt a Régiposta utcában, Budapest belvárosában. Akkoriban órákig álltak sorban a vendégek egy Big Macért, és sokan úgy vitték haza a tálcás papírtasakokat, mintha szuvenírek lennének.

A ’90-es években McDonald’s étteremhez jutni presztízskérdés volt a városok számára: sok helyen a modernitás és fejlődés jelképének számított.

A McDonald’s Magyarország ma már több mint 100 éttermet működtet, közel 5 ezer munkatárssal. A klasszikus hamburgerek mellett helyi ízekkel is kísérleteztek az évek során – például volt „rácburgonya” és magyaros szendvics a kínálatban.

Ma visszanézve a tatabányai nyitásra, a legérdekesebb talán az, hogy ami akkor nyugati kuriózumnak számított, ma már a mindennapjaink része lett. A ’94-es cikk még külön kiemelte a dolgozók mosolygós kiszolgálását és a tréninget, ami akkoriban szokatlanul komoly felkészítést jelentett. Ma már természetesnek vesszük, hogy egy McDonald’s gyors, pontos és barátságos – de 30 éve ez maga volt a modern vendéglátás szimbóluma.