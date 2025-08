Sztárparádé és fergeteges bulihangulat az idei MCC Feszten + Fotó

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ezen a hétvégén rendezték meg Esztergomban a térség egyik legnagyobb nyári fesztiválját, az MCC Fesztet. A többnapos rendezvény során a Duna-part és a belváros igazi koncerthelyszínné változott, ahol a rajongók hajnalig bulizhattak.

A közönség együtt énekelte kedvenceivel a slágereket az MCC Feszten – felejthetetlen pillanatok a Duna-parton

Best of koncertpillanatok az MCC Feszten

Idén is igazi sztárparádéval készült a fesztivál: a színpadra lépett T.Danny, Ákos, a Follow The Flow és Manuel is, akik hatalmas energiát hoztak magukkal. A közönséget a Kodra házaspár meghitt dallamai is elvarázsolták, míg az R-Go fergeteges bulihangulatot varázsolt.

Mi ott voltunk és megörökítettük a legjobb pillanatokat, amelyeket most egy galériába gyűjtöttünk nektek.