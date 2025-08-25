augusztus 25., hétfő

Életveszély

58 perce

Életveszélyes felelőtlenség : vasúti síneken hagytak egy autót

Címkék#Nagytétény#jármű#autó#akadály#MÁV#vasútvonal

Egy hajszálon múlott a tragédia. Az éjszakai órákban egy ismeretlen férfi a vasúti pályára hajtott a MÁV vasútvonalán, majd autóját hátrahagyva elmenekült. A jármű veszélyeztette a vasúti közlekedést. Jelentősen felborult az elővárosi és távolsági vonatok közlekedése.

Kemma.hu

A hétfő hajnali órákban egy hajszálon múlott a tömegszerencsétlenség. Egy ismeretlen férfi a vasúti pályára hajtott Nagytéténynél, majd autóját hátrahagyva elhagyta a helyszínt. A jármű veszélyeztette a vasúti közlekedést. Csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy nem történt tömegszerencsétlenség. -közölte a MÁV-csoport közösségi oldalán

máv
Egy hajszálon múlott a tragédia a MÁV vasútvonalán.
Forrás: MÁV-csoport / Facebook

A MÁV bagolyvonata épp meg tudott állni az autó előtt

A hajnalban Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna. A mentéshez a MÁV speciális, "kétéltű" mentést segítő járműve érkezett. Az autó kiemelése a hajnali óráktól kezdve reggel 8 óráig tartott, jelentősen megbénítva a Dunántúl közlekedését. A mentési munkálatokig az elővárosi és távolsági vonatok terelő útvonalon, Érd-felsőn át közlekednek. A MÁV-csoport ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, keresik a felelősöket. - írja a MÁV-csoport Facebook oldalán

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója kiemelte: 

Aki olyan akadályt helyez a sínekre, ami a jármű siklását okozhatja, emberéletekkel játszik és bűncselekményt követ el.

 

