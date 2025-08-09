1 órája
Ezek a legnépszerűbbek a MÁV Utasellátó kocsijaiban
Egyre népszerűbb a vasúti közlekedés belföldön és külföldön egyaránt. A MÁV Csoport az idei évben is számos vonatában Utasellátó kocsikkal közlekedteti vonatait.
Számos belföldi Inter-City és nemzetközi Euro-City vonatban közlekdnek Utasellátó kocsik. A múltból jól ismert kocsielnevezés reneszánszát éli a magyar vasúton. Nem volt ez másképp az idei évben sem. A MÁV-Csoport most megosztotta mik voltak az ide év legnépszerűbb termékei a balatoni vonatokon.
Ezek a legnépszerűbb termékek a Máv utasellátó kocsijaiban
A balatoni vonatokon több, mint 4500 db hot-dog és 8500 adag sör fogyott. De igen népszerű még a gyros, hamburger, falafel-tál vagy épp a tócsni is. A vasúttársaság az idei évben már gyermekmenüvel is várja a legkisebb utasait is a vonatokon.
