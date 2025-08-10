Pótlóbusz és menetrend változás a Máv vasútvonalán: ezt érdemes tudnod indulás előtt

Menetrend és egyben forgalmi változás lesz érvényben a Máv vasútvonalán augusztus 11-től augusztus 14-ig. A vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, és módosulnak az indulási idők is.

Gyökeresen megváltozik a Máv menetrend a vasúton.

Fotó: Nagy Balázs

A Máv 5-ös számú vasútvonalát Székesfehérvár és Komárom között érinti a menetrendi és forgalmi változás. A vasútvonalon több állomáson is komplex felújítást végeznek, valamint teljes körűen felújítják a székesfehérvári Új Csóri úton található vasúti átjárót. A pótlóbuszok nem érintik Szőny-Délit. A buszok Székesfehérvárról 23-26 perccel hamarabb indulnak, Komáromba pár perccel korábban érnek be az eredeti menetrendhez képest. Komáromból pár perccel később indulnak, Székesfehérvárra 25 perccel később érnek be az eredeti menetrendhez képest. - írja a Mávinform