Menetrend változás

3 órája

Pótlóbusz és menetrend változás a Máv vasútvonalán: ezt érdemes tudnod indulás előtt

Címkék#Komárom#Máv#busz#Székesfehérvár

Menetrend változás lép életbe a jövő héttől kezdődően. Komárom-Esztergom vármegyét is gyökeresen érinti a Máv vasútvonalán.

Nagy Balázs

Menetrend és egyben forgalmi változás lesz érvényben a Máv vasútvonalán augusztus 11-től augusztus 14-ig. A vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, és módosulnak az indulási idők is. 

máv
Gyökeresen megváltozik a Máv menetrend a vasúton.
Fotó: Nagy Balázs

Pótlóbusz, valamint módosított indulási és érkezési idők a Máv vasútvonalán

A Máv 5-ös számú vasútvonalát Székesfehérvár és Komárom között érinti a menetrendi és forgalmi változás. A vasútvonalon több állomáson is komplex felújítást végeznek, valamint teljes körűen felújítják a székesfehérvári Új Csóri úton található vasúti átjárót. A pótlóbuszok nem érintik Szőny-Délit. A buszok Székesfehérvárról 23-26 perccel hamarabb indulnak, Komáromba pár perccel korábban érnek be az eredeti menetrendhez képest. Komáromból pár perccel később indulnak, Székesfehérvárra 25 perccel később érnek be az eredeti menetrendhez képest. - írja a Mávinform

 

 

