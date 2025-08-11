1 órája
Módosul a menetrend az ünnepi időszakban: mutatjuk a részleteket
Az idei évben augusztus 20-a szerdára esik, így szinte az egész héten borul a megszokott közlekedési rend. A menetrend változás érinti a helyi és helyközi közlekedést egyaránt a Máv-csoport járatain.
Az idei állami ünnep szerdai napra esik, így több napon is változik a menetrend a Máv-csoport járatain. A helyközi autóbusz közlekedés, valamint a vasúti közlekedés közös menetrendi módosítást alkalmaz, azonban a városok helyi közlekedéseiben, így Tatabányán is ettől eltérő közlekedési rendek szerint járhatnak majd az autóbuszok.
Módosul az ünnepi időszakban a menetrend országszerte a Máv-csoport járatain
A Máv-csoport járatain egyaránt módosul a közlekedési rend az állami ünnep időszakában. A Volán járatok, valamint a vonatok is közös közlekedési rend szerint közlekednek majd az alábbiak szerint:
- Augusztus 18. (hétfő) - nyári tanítási szünetes munkanap, a hét első munkanapja
- Augusztus 19. (kedd) - nyári tanítási szünetes munkanap
- Augusztus 20. (szerda) - munkaszüneti nap
- Augusztus 21. (csütörtök) - nyári tanítási szünetes munkanap
- Augusztus 22. (péntek) - nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
- Augusztus 23. (szombat) - szabadnap
- Augusztus 24. (vasárnap) - a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap
Az áruházak augusztus 20-án zárva tartanak. A bevásárlóközpontokat érintő járataink közlekedése módosul. - írja közleményében a Mávinform