2 órája

Módosul a menetrend az ünnepi időszakban: mutatjuk a részleteket

Az idei évben augusztus 20-a szerdára esik, így szinte az egész héten borul a megszokott közlekedési rend. A menetrend változás érinti a helyi és helyközi közlekedést egyaránt a Máv-csoport járatain.

Nagy Balázs

Az idei állami ünnep szerdai napra esik, így több napon is változik a menetrend a Máv-csoport járatain. A helyközi autóbusz közlekedés, valamint a vasúti közlekedés közös menetrendi módosítást alkalmaz, azonban a városok helyi közlekedéseiben, így Tatabányán is ettől eltérő közlekedési rendek szerint járhatnak majd az autóbuszok.

máv-csoport
Az állami ünnep időszakában módosulnak a menetrendek a Máv-csoport járatain.
Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

Módosul az ünnepi időszakban a menetrend országszerte a Máv-csoport járatain

A Máv-csoport járatain egyaránt módosul a közlekedési rend az állami ünnep időszakában. A Volán járatok, valamint a vonatok is közös közlekedési rend szerint közlekednek majd az alábbiak szerint:

  • Augusztus 18. (hétfő) - nyári tanítási szünetes munkanap, a hét első munkanapja
  • Augusztus 19. (kedd) - nyári tanítási szünetes munkanap
  • Augusztus 20. (szerda) - munkaszüneti nap
  • Augusztus 21. (csütörtök) - nyári tanítási szünetes munkanap
  • Augusztus 22. (péntek) - nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
  • Augusztus 23. (szombat) - szabadnap
  • Augusztus 24. (vasárnap) - a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap

Az áruházak augusztus 20-án zárva tartanak. A bevásárlóközpontokat érintő járataink közlekedése módosul. - írja közleményében a Mávinform

 

