Rangos díjat kapott a Szentessy-házaspár, nekik is szólt a taps a Kossuth téren
Tata város nem is lehetne büszkébb lakóira. A rangos Mátyás Király díjat kapta meg a Szentessy-házaspár.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben hét városi kitüntetést adott át. A hagyományok szerint most is a Kossuth téren adták át augusztus 20-án, az államalapító Szent István királyunk tiszteletére szervezett ünnepségen – számolt be róla Tata Város a Facebook-oldalán. Tata Város Mátyás Király Díját idén a Szentessy házaspár, Szentessy Lászlóné és Szentessy László kapta, a város kulturális és művészeti életében végzett kiemelkedő, önzetlen tevékenységükért.
Mátyás Király Díj és város díj
Tata Városáért díj arany fokozatát vehette át:
- A Városi Gyógyszertár kollektívája: Bohács Gyuláné gyógyszertárvezető és a patika szakasszisztensei Szabó Istvánné, Suvadáné Szilágyi Éva, valamint Heizerné Czene Zsuzsanna több évtizedes lelkiismeretes munkájukért.
- Dr. Nagy Erzsébet orvos, a tatai evangélikus gyülekezet kántora, testi-lelki gyógyító és zenei szolgálatáért.
- A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, a helyi értékek megőrzéséért, közösségépítő tevékenységéért.
- Varga Edit fotográfus, aki a Kuny Domokos Múzeumban végzett munkájával és helytörténeti dokumentációival járult hozzá Tata kulturális értékeinek megőrzéséhez.
Tata Városáért díj ezüst fokozatát vehette át:
- Portik László kovácsmester kapta Tata kovácsoltvas örökségének megóvásáért.
- Ködmönné Janka Erzsébetet pedig az eszperantó nyelv népszerűsítéséért és a helyi kulturális életben betöltött szerepéért ismerték el.