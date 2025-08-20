Rangos díjat kapott a Szentessy-házaspár, nekik is szólt a taps a Kossuth téren

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben hét városi kitüntetést adott át. A hagyományok szerint most is a Kossuth téren adták át augusztus 20-án, az államalapító Szent István királyunk tiszteletére szervezett ünnepségen – számolt be róla Tata Város a Facebook-oldalán. Tata Város Mátyás Király Díját idén a Szentessy házaspár, Szentessy Lászlóné és Szentessy László kapta, a város kulturális és művészeti életében végzett kiemelkedő, önzetlen tevékenységükért.

Mátyás Király díjat kapott a Szentessy házaspár

Forrás: tata város / facebook

Mátyás Király Díj és város díj

Tata Városáért díj arany fokozatát vehette át:

A Városi Gyógyszertár kollektívája: Bohács Gyuláné gyógyszertárvezető és a patika szakasszisztensei Szabó Istvánné, Suvadáné Szilágyi Éva, valamint Heizerné Czene Zsuzsanna több évtizedes lelkiismeretes munkájukért.

Dr. Nagy Erzsébet orvos, a tatai evangélikus gyülekezet kántora, testi-lelki gyógyító és zenei szolgálatáért.

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, a helyi értékek megőrzéséért, közösségépítő tevékenységéért.

Varga Edit fotográfus, aki a Kuny Domokos Múzeumban végzett munkájával és helytörténeti dokumentációival járult hozzá Tata kulturális értékeinek megőrzéséhez.

Tata Városáért díj ezüst fokozatát vehette át: