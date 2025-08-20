augusztus 20., szerda

István névnap

20°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitüntetés

2 órája

Rangos díjat kapott a Szentessy-házaspár, nekik is szólt a taps a Kossuth téren

Címkék#kitüntetés#díj#Tata

Tata város nem is lehetne büszkébb lakóira. A rangos Mátyás Király díjat kapta meg a Szentessy-házaspár.

Kemma.hu

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben hét városi kitüntetést adott át. A hagyományok szerint most is a Kossuth téren adták át augusztus 20-án, az államalapító Szent István királyunk tiszteletére szervezett ünnepségen – számolt be róla Tata Város a Facebook-oldalán. Tata Város Mátyás Király Díját idén a Szentessy házaspár, Szentessy Lászlóné és Szentessy László kapta, a város kulturális és művészeti életében végzett kiemelkedő, önzetlen tevékenységükért.

Mátyás Király díjat kapott a Szentessy házaspár
Mátyás Király díjat kapott a Szentessy házaspár
Forrás: tata város / facebook

Mátyás Király Díj és város díj

Tata Városáért díj arany fokozatát vehette át:

  • A Városi Gyógyszertár kollektívája: Bohács Gyuláné gyógyszertárvezető és a patika szakasszisztensei Szabó Istvánné, Suvadáné Szilágyi Éva, valamint Heizerné Czene Zsuzsanna több évtizedes lelkiismeretes munkájukért.
  • Dr. Nagy Erzsébet orvos, a tatai evangélikus gyülekezet kántora, testi-lelki gyógyító és zenei szolgálatáért.
  • A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, a helyi értékek megőrzéséért, közösségépítő tevékenységéért.
  • Varga Edit fotográfus, aki a Kuny Domokos Múzeumban végzett munkájával és helytörténeti dokumentációival járult hozzá Tata kulturális értékeinek megőrzéséhez.

Tata Városáért díj ezüst fokozatát vehette át:

  • Portik László kovácsmester kapta Tata kovácsoltvas örökségének megóvásáért.
  • Ködmönné Janka Erzsébetet pedig az eszperantó nyelv népszerűsítéséért és a helyi kulturális életben betöltött szerepéért ismerték el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu