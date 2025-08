Martin Sheen 85: Egy élet, amit a filmtörténet halhatatlanná tett – a színész, aki sosem adta fel

Martin Sheen, eredeti nevén Ramón Antonio Gerardo Estévez, 1940. augusztus 3-án született Daytonban. Több mint hatvan éve aktív színész, legismertebb szerepei közé tartozik Benjamin Willard kapitány az Apokalipszis most (1979) című filmben, valamint Josiah Bartlet elnök a The West Wing (1999–2006) sorozatból – írja az Origo.hu

Martin Sheen 85 éves – Az ikonikus színész életműve és hatása

Forrás: upi.com

Martin Sheen pályafutása és családi kötődései

Martin Sheen pályafutása során számos emlékezetes szerepet játszott, amelyek meghatározóak voltak az amerikai filmművészetben. Az Apokalipszis most című filmben nyújtott alakítása a vietnami háború borzalmait mutatta be, míg a The West Wing sorozatban az amerikai elnök szerepében több generáció számára vált ikonikussá.

Számos díjat nyert, köztük három Primetime Emmy-t, egy Golden Globe-ot és négy Screen Actors Guild-díjat. Emellett csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán.

Martin Sheen társadalmi és politikai aktivistaként is ismert, gyakran foglalkozik béke- és környezetvédelmi kérdésekkel. 85 évesen is aktívan részt vesz a közéletben és támogat különféle civil kezdeményezéseket.

Családja is kötődik a filmiparhoz: gyermekei Emilio Estevez és Charlie Sheen is elismert színészek, így a Sheen–Estevez család több generációja meghatározó szereplője a szórakoztatóiparnak.