Akár életmentő is lehet: minden amit a mandulaműtétről tudni kell
A gyerekkori mandulaműtét ma már nem olyan gyakori, mint gondolnánk. Dr. Bense Tamással beszéltünk a mandulagyulladásról, megnagyobbodásról, és arról, mikor veszik ki a mandulákat.
Akár súlyos légzéskimaradást is okozhat gyerekkorban a mandulagyulladás, a megnagyobbodott orrmandula. Bense Tamással arról is beszélgettünk, dönthet-e a szülő másként, mint az orvosi javaslat.
A mandulagyulladás nem jelent azonnal műtétet
Az orvos a beszélgetés elején azt emelte ki, hogy egy torokmandula és egy orrmandula műtétet mennyire óvatosan és körültekintéssel kell kezelni gyermekek esetében. Egy mandulagyulladás általában először legtöbbször a háziorvos elé kerül, így - mint az orvos fogalmaz nagy általánosságban az a jó, ha a gyerekorvos érti, hogy a fül-orr-gégész mit miért csinál
– Ha a gyerekorvos érti a fül-orr-gégész munkáját, nem küldi például ok nélkül, vagy esetleg túl későn fül-orr-gégészhez a gyermeket. És fordítva is igaz: a fül-orr-égésznek is érteni kell egy kicsit a gyerekgyógyászathoz és a fertőzésekhez is. Komplexen tudjuk egymás munkáját segíteni -
A körültekintés fontos, hiszen a manduláink nem véletlenül vannak ott, ahol, emelte ki az orvos. Mind az orr, mind a garatmandulák a nyirokrendszer, így a védelmi rendszer részei, egy védelmi vonalat képeznek a légutak, illetve a tápcsatorna bejáratánál.
–Nem egy fölösleges szervről van szó tehát. A betegségek, vagy épp gyerekkori allergia során is meg-megnagyobbodnak, ám normál működés esetén a betegség végén visszahúzódnak. Illetve, szintén normális működés során, 10-11 éves korra vissza is fejlődnek: ha valakinek gyerekkorában nagyobb orrmandulája van, kinőheti azt.
Ám bizonyos esetekben, például orrmandula gyulladás miatt, vagy gyulladás nélküli megnagyobbodás miatt problémát okoznak. Ez pedig lehet olyan mértékű, hogy felmerül az eltávolítása. Ám ennek is van egy életkori minimuma: 3 éves kor alatt nem szoktak hozzányúlni a mandulához.
Mikor érdemes kivetetni az orrmandulát?
A gyakran vagy krónikusan megnagyobbodott orrmandula tünetei, amikor a kivétele fontos lehet
- folyton bedugult orr
- szájlégzés, amely miatt a torok kiszárad, a fogak romlanak
- ha megnagyobbodás súlyosan gátolt orrlégzést, horkolást okoz.
- ha éjszakai légzéskimaradások, azaz alvási apnoé is fennáll
- ha a középfül átszellőzését is gátolja, emiatt visszatérő középfülgyulladásoktól, esetleg arcüreggyulladásoktól szenved a páciens.
- ha hallászavar, halláscsökkenés is társul a problémához
Mikor érdemes kivetetni a garatmandulát ?
A gyakran vagy krónikusan megnagyobbodott garatmandula tünetei, amikor a műtét is indokolt lehet,
- ha visszatérő, döntően bakteriális eredetű gyulladások
- ha gyulladásokból eredő tályog áll fenn
- ha gyulladásból eredetű vérmérgezés áll fenn
- ha gyulladás nélkül a mérete okoz nyelési, légzési nehézséget
Utóbb esetben nem a teljes garatmandulát veszik ki, hanem csak leműtenek belőle egy részt, árulta el az orvos.
Bense Tamás arra is kitért, hogy a mandulák gócszerepe is felmerülhet egy-egy távoli szerv betegsége kapcsán. Ilyen betegség lehet az izületi gyulladás, vagy vesegyulladás, ekkor is kivehetik a mandulát.
Hány éves korig várnak az mandula kivétellel?
Az orvos szerint a panaszok súlyosságától függ, meddig várnak vele, illetve attól,hogy mennyire rontja a gyerek életminőségét. A szülőben vészjelző lehet a fentebb sorolt tünetek, mindegyik mandula esetében.
Az orvos és a szülő együttműködése hozza meg a döntést, hogy a gyereknek terhére van-e a megnagyobbodott mandula, az egészségére van-e annyira rossz hatással, hogy azt ki kell-e venni. Akár 3 éves korban is kivehető a mandula.
Van-e műtéti kockázat?
Minden műtétnek lehet enyhe vagy akár súlyos szövődménye is , emelte ki az orvos. Hozzátette: súlyos, akár halálos szövődmény ritka, de a kockázatot nem lehet nullára redukálni. Nemrég például a tatabányai kórházban történt szövődmény mandulaműtét után: a seb a lábadozás napjaiban felszakadt.
Bár az eset nem műtét közben történt, a háziorvos körültekintésre int a műtétek esetében.
– Ezért kell sokszor, egyénileg mérlegelve és meggondolva beküldeni a műtőbe a gyermeket, a családdal és a gyerekkel együtt meghozva a döntést. Konkretizálva: ha a tünetek nem súlyosak, a visszahúzódás megvárása mellett szól érv. Ám ha súlyosabb eset, akkor a műtét hozhat megoldást, akár kicsi gyerekkorban is – fogalmazott az orvos, aki elmondta: a szülő dönthet úgy az első szakorvosi vélemény után, hogy másik orvost is megkérdez a témában, illetve dönthet arról, hogy műtteti vagy sem a gyermeket.
Hogy történik a műtét?
Az orrmandulaműtéteket altatásban végzik. A Heim Pál Gyermekkórház részletes tájékoztatása szerint a műtételőtt az enszteziológus szakorvos felméri a betegállapotát, vért vesznek. Ha légúti betegség áll fenn, a műtétet halasztják.
Műtét napján, esetleg előtt nap kell befeküdni a kórházba. A gyerekek 6 órával a műtét tervezet időpontja előtt nem fogyaszthatnak szilárd ételt. Vizet, gyümölcslvet két órával előtte időponig ihatnak. A kissebbek négy órával előttéig anyatejetfogyaszthatnak.
A műtét előtt előkészítő gyógyszert kapnak a gyerekek, majd a műtőben kapják az altatószert. Műtét közben figyelika légzést, a szívverést. Egy vénába helyezett kanülön át megy azesetleges gyógyszer, illetvesóoldat.
A műtét hamar megvan: egy eszköz segítségével "csippentik le" az orrmandulát. A seb, vérzés ellátása után a gyerek már a kórterembe viszik, ott ébredhet.