Akár életmentő is lehet: minden, amit a mandulaműtétről tudni kell

Akár súlyos légzéskimaradást is okozhat gyerekkorban a mandulagyulladás, a megnagyobbodott orrmandula. Bense Tamással arról is beszélgettünk, dönthet-e a szülő másként, mint az orvosi javaslat.

Dr. Bense Tamás gyermekorvos a mandulagyulladásról és a fülgyulladás kapcsolatáról is beszélt

Forrás: beküldött

A mandulagyulladás nem jelent azonnal műtétet

Az orvos a beszélgetés elején azt emelte ki, hogy egy torokmandula és egy orrmandula műtétet mennyire óvatosan és körültekintéssel kell kezelni gyermekek esetében. Egy mandulagyulladás általában először legtöbbször a háziorvos elé kerül, így - mint az orvos fogalmaz nagy általánosságban az a jó, ha a gyerekorvos érti, hogy a fül-orr-gégész mit miért csinál

– Ha a gyerekorvos érti a fül-orr-gégész munkáját, nem küldi például ok nélkül, vagy esetleg túl későn fül-orr-gégészhez a gyermeket. És fordítva is igaz: a fül-orr-égésznek is érteni kell egy kicsit a gyerekgyógyászathoz és a fertőzésekhez is. Komplexen tudjuk egymás munkáját segíteni -

A körültekintés fontos, hiszen a manduláink nem véletlenül vannak ott, ahol, emelte ki az orvos. Mind az orr, mind a garatmandulák a nyirokrendszer, így a védelmi rendszer részei, egy védelmi vonalat képeznek a légutak, illetve a tápcsatorna bejáratánál.

–Nem egy fölösleges szervről van szó tehát. A betegségek, vagy épp gyerekkori allergia során is meg-megnagyobbodnak, ám normál működés esetén a betegség végén visszahúzódnak. Illetve, szintén normális működés során, 10-11 éves korra vissza is fejlődnek: ha valakinek gyerekkorában nagyobb orrmandulája van, kinőheti azt.

Ám bizonyos esetekben, például orrmandula gyulladás miatt, vagy gyulladás nélküli megnagyobbodás miatt problémát okoznak. Ez pedig lehet olyan mértékű, hogy felmerül az eltávolítása. Ám ennek is van egy életkori minimuma: 3 éves kor alatt nem szoktak hozzányúlni a mandulához.

Mikor érdemes kivetetni az orrmandulát?

A gyakran vagy krónikusan megnagyobbodott orrmandula tünetei, amikor a kivétele fontos lehet

folyton bedugult orr

szájlégzés, amely miatt a torok kiszárad, a fogak romlanak

ha megnagyobbodás súlyosan gátolt orrlégzést, horkolást okoz.

ha éjszakai légzéskimaradások, azaz alvási apnoé is fennáll

ha a középfül átszellőzését is gátolja, emiatt visszatérő középfülgyulladásoktól, esetleg arcüreggyulladásoktól szenved a páciens.

ha hallászavar, halláscsökkenés is társul a problémához

Mikor érdemes kivetetni a garatmandulát ?

A gyakran vagy krónikusan megnagyobbodott garatmandula tünetei, amikor a műtét is indokolt lehet,

ha visszatérő, döntően bakteriális eredetű gyulladások

ha gyulladásokból eredő tályog áll fenn

ha gyulladásból eredetű vérmérgezés áll fenn

ha gyulladás nélkül a mérete okoz nyelési, légzési nehézséget

Utóbb esetben nem a teljes garatmandulát veszik ki, hanem csak leműtenek belőle egy részt, árulta el az orvos.