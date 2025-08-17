augusztus 17., vasárnap

Látnivaló

1 órája

Ne temesd a nyarat még! Irány a Majki-tó: képgalériánk ámulatba fog ejteni!

Címkék#Oroszlány#remeteség#hazánkban#Majki-tó#strand

Itt az utolsó kánikula, és mi tudjuk, hol a legjobb csobbanni. A Majki-tó képgalériánk láttán már pakolhatod is a strandszettedet!

Kemma.hu

Még ne temesd a nyarat! Itt az utolsó kánikula, és mi tudjuk, hol a legjobb csobbanni. Mi lefotóztuk neked: a csodás Majki-tó, Komárom-Esztergom vármegye egyik legszebb fürdőhelye. Ha megnézed a képeket, garantáltan pakolni kezdesz!

Majki-tó
Ilyen csodás az oroszlányi Majki-tó
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Oroszlány egyik ékessége: a Majki-tó

A Majki-tó a Kamalduli remeteségként ismert kolostor szomszédságában található. A tó és környéke az XVIII. században épült az Eszterházy család birtokán, angolkertként funkcionált - olvasható a történelmi érdekesség a kirándulástervező oldalán. A rengeteg szomorúfűz, tölgy és a hazánkban ritkán előforduló mocsári cédrus (a Szarvasi Vízi Színházhoz közeli tónál található ilyen) csodás látványt nyújt a pihenni, túrázni vágyóknak egyaránt. A tó Oroszlány és Környe felől is jól megközelíthető gépjárművel, valamint távolsági busszal is! Az autóval érkezőknek fontos tudni, hogy a Majkti-tó bejáratánál található gáton súly és sebességkorlátozás van érvényben a gátszakadás elkerülése érdekében.
Mivel a tó viszonylag kicsi, így a strand látogatása ingyenes, horgászni a tavon csak a horgászklub tagjai és azok vendégeinek megengedett. A tavat és környékét társadalmi összefogásból tartják karban. Mutatjuk a galériát!

GALÉRIA: Képeken a Majki Tó (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

 

