Oroszlány megkapta a remeteséget + Videó

Egy fontos mérföldkőhöz érkezett a Majki Remeteség története, amely új fejezetet nyit a helyszín jövőjében és a környék életében.

A majki remeteség ma is őrzi a kamalduli szerzetesek különleges örökségét és misztikus hangulatát

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Oroszlány átvette a majki remeteséget

Augusztus 13-án hivatalosan is az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonába került a majki remeteség. Az eseményről az Oroszlányi Városi Televízió (OVTV) készített tudósítást. Takács Károly polgármester az átadás kapcsán hangsúlyozta:

Ezek a dokumentumok lényegében megerősítették azt, hogy ettől a naptól fogva az Oroszlány Város Önkormányzata, illetve annak cége fogja gyakorlatilag ezt a vagyont működtetni. Átveszi természetesen az ott dolgozó mintegy húsz munkavállalót, és a szerződések pontjainak megfelelően – amelyek egyébként nagyon szigorúak – folytatja a működtetést.

Nyár a Majki Remeteségben: levendulaszüret és új kezdet

Az oroszlányi önkormányzat kezelésébe került remeteség nemcsak történelmi értékeivel vonzza a látogatókat: a helyszín minden évben otthont ad a népszerű majki levendulaszüretnek. A cellaházak között nyíló lila virágtenger különleges élményt kínál mindazoknak, akik szeretnék a nyár illatait hazavinni.