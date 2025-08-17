1 órája
Oroszlány megkapta a remeteséget + Videó
Új időszak kezdődik a történelmi falak között, amely friss lehetőségeket és izgalmas terveket tartogat a látogatók és a helyiek számára. A majki remeteséget átvette Oroszlány.
Egy fontos mérföldkőhöz érkezett a Majki Remeteség története, amely új fejezetet nyit a helyszín jövőjében és a környék életében.
Oroszlány átvette a majki remeteséget
Augusztus 13-án hivatalosan is az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonába került a majki remeteség. Az eseményről az Oroszlányi Városi Televízió (OVTV) készített tudósítást. Takács Károly polgármester az átadás kapcsán hangsúlyozta:
Ezek a dokumentumok lényegében megerősítették azt, hogy ettől a naptól fogva az Oroszlány Város Önkormányzata, illetve annak cége fogja gyakorlatilag ezt a vagyont működtetni. Átveszi természetesen az ott dolgozó mintegy húsz munkavállalót, és a szerződések pontjainak megfelelően – amelyek egyébként nagyon szigorúak – folytatja a működtetést.
Nyár a Majki Remeteségben: levendulaszüret és új kezdet
Az oroszlányi önkormányzat kezelésébe került remeteség nemcsak történelmi értékeivel vonzza a látogatókat: a helyszín minden évben otthont ad a népszerű majki levendulaszüretnek. A cellaházak között nyíló lila virágtenger különleges élményt kínál mindazoknak, akik szeretnék a nyár illatait hazavinni.
GALÉRIA: Levendulaszüret Majkon (Fotók: F.P.)Fotók: Flajsz Péter
Titkok és legendák a Majki Remeteség falai között
A Majki Remeteség falai nemcsak a történelem tanúi, hanem legendák és titkok őrzői is, amelyek a mai napig izgalomban tartják a látogatókat. Ma a Majki Remeteség felújított épületei nyitva állnak a látogatók előtt, a csendes sétányokon pedig megelevenedik a múlt.
A Majki remeteségről is tárgyalt az oroszlányi képviselő-testület
Tényleg titkos iratokat rejtett a majki remeteség? A néma szerzetesek legendája ma is él
Levendulaszüret az ősi erők találkozásánál: fotókon az ország legcsendesebb helye