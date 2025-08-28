Majki Nyár: varázslatos három nap, ahol zene, történelem és közösség találkozik

Augusztus utolsó hétvégéjén, 2025. augusztus 29–31. között rendezik meg a Majki tónál a Majki Nyár – Zenei és Kulturális Fesztivált, amely három napon át ingyenesen várja a látogatókat. A rendezvény koncertjeivel, gasztronómiai kínálatával és kulturális tartalmaival különleges atmoszférát ígér a Majki Kamalduli Remeteség történelmi környezetében – adta hírül a Career Brand Management

Könnyűzenei koncertek és kulturális programok várják a látogatókat a Majki Nyár eseményén.

Forrás: Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház / facebook

Gazdag programkínálat a Majki Nyár fesztiválon

A fesztivál egyik különlegessége az Esterházy Móric életét bemutató életrajzi film vetítése, amely betekintést ad a gróf politikai és személyes történetébe. Emellett a háromnapos rendezvény színpadán számos előadó lép fel:

Pénteken Boldog Zsófi, Agárdi Szilvi és a NOX nagykoncertje.

Szombaton pedig a Kalap Jakab koncert, a Kadarka Társulat „Retro láz” előadása, majd Korda György és Balázs Klári zárja az estét.

Vasárnap az Alma Együttes, Mészáros János Elek, Herczog Ricsi, valamint Nyári Károly és lányai, Alíz és Edit közös produkciója várja a közönséget.

A gasztronómiai kínálat sem marad el: a tó partján kézműves vásár, helyi finomságok és neszmélyi borok teszik teljessé az élményt. A fesztivált az Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány és a Blue Hill szervezi, Oroszlány Város Önkormányzata pedig társszervezőként és fővédnökként támogatja.

A szervezők elárulták, a Majki Nyár célja az, hogy hagyománnyá váljon és minden évben közösen búcsúztassa a közösség a nyarat a zene, a történelem és az együttlét élményével.