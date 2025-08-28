augusztus 28., csütörtök

Fesztiválhangulat

1 órája

Majki Nyár: varázslatos három nap, ahol zene, történelem és közösség találkozik

Címkék#Majki Nyár#gasztronómiai kínálat#zene történelem#koncert#fesztivál#program

A nyár legutolsó hétvégéjén új élmény várja a közönséget Oroszlányban. A Majki Nyár különleges hangulattal és gazdag programkínálattal készül.

Balogh Rebeka

Augusztus utolsó hétvégéjén, 2025. augusztus 29–31. között rendezik meg a Majki tónál a Majki Nyár – Zenei és Kulturális Fesztivált, amely három napon át ingyenesen várja a látogatókat. A rendezvény koncertjeivel, gasztronómiai kínálatával és kulturális tartalmaival különleges atmoszférát ígér a Majki Kamalduli Remeteség történelmi környezetében – adta hírül a Career Brand Management

Könnyűzenei koncertek és kulturális programok várják a látogatókat a Majki Nyár eseményén. Forrás: Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház / facebook
Könnyűzenei koncertek és kulturális programok várják a látogatókat a Majki Nyár eseményén.
Forrás: Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház / facebook

Gazdag programkínálat a Majki Nyár fesztiválon

A fesztivál egyik különlegessége az Esterházy Móric életét bemutató életrajzi film vetítése, amely betekintést ad a gróf politikai és személyes történetébe. Emellett a háromnapos rendezvény színpadán számos előadó lép fel: 

  • Pénteken Boldog Zsófi, Agárdi Szilvi és a NOX nagykoncertje.
  • Szombaton pedig a Kalap Jakab koncert, a Kadarka Társulat „Retro láz” előadása, majd Korda György és Balázs Klári zárja az estét. 
  • Vasárnap az Alma Együttes, Mészáros János Elek, Herczog Ricsi, valamint Nyári Károly és lányai, Alíz és Edit közös produkciója várja a közönséget.

A gasztronómiai kínálat sem marad el: a tó partján kézműves vásár, helyi finomságok és neszmélyi borok teszik teljessé az élményt. A fesztivált az Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány és a Blue Hill szervezi, Oroszlány Város Önkormányzata pedig társszervezőként és fővédnökként támogatja.

A szervezők elárulták, a Majki Nyár célja az, hogy hagyománnyá váljon és minden évben közösen búcsúztassa a közösség a nyarat a zene, a történelem és az együttlét élményével.

 

