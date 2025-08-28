1 órája
Majki Nyár: varázslatos három nap, ahol zene, történelem és közösség találkozik
A nyár legutolsó hétvégéjén új élmény várja a közönséget Oroszlányban. A Majki Nyár különleges hangulattal és gazdag programkínálattal készül.
Augusztus utolsó hétvégéjén, 2025. augusztus 29–31. között rendezik meg a Majki tónál a Majki Nyár – Zenei és Kulturális Fesztivált, amely három napon át ingyenesen várja a látogatókat. A rendezvény koncertjeivel, gasztronómiai kínálatával és kulturális tartalmaival különleges atmoszférát ígér a Majki Kamalduli Remeteség történelmi környezetében – adta hírül a Career Brand Management
Gazdag programkínálat a Majki Nyár fesztiválon
A fesztivál egyik különlegessége az Esterházy Móric életét bemutató életrajzi film vetítése, amely betekintést ad a gróf politikai és személyes történetébe. Emellett a háromnapos rendezvény színpadán számos előadó lép fel:
- Pénteken Boldog Zsófi, Agárdi Szilvi és a NOX nagykoncertje.
- Szombaton pedig a Kalap Jakab koncert, a Kadarka Társulat „Retro láz” előadása, majd Korda György és Balázs Klári zárja az estét.
- Vasárnap az Alma Együttes, Mészáros János Elek, Herczog Ricsi, valamint Nyári Károly és lányai, Alíz és Edit közös produkciója várja a közönséget.
A gasztronómiai kínálat sem marad el: a tó partján kézműves vásár, helyi finomságok és neszmélyi borok teszik teljessé az élményt. A fesztivált az Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány és a Blue Hill szervezi, Oroszlány Város Önkormányzata pedig társszervezőként és fővédnökként támogatja.
A szervezők elárulták, a Majki Nyár célja az, hogy hagyománnyá váljon és minden évben közösen búcsúztassa a közösség a nyarat a zene, a történelem és az együttlét élményével.
