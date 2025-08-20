Orvost, tűzoltót és gyógyszerészt ünnepelhet Komárom-Esztergom: ők kaptak kitüntetést

Ahogyan arról beszámoltunk, az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. Voltak köztük Komárom-Esztergom vármegyei jutalmazottak is. Most a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozat és további állami kitüntetések vármegyei vonatkozású díjazottjait gyűjtöttük össze.

Mondjuk, kik gazdagodtak állami kitüntetésekkel a nemzeti ünnepen

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: Bors

Magyar Érdemrend:

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozatát adományozta. A kiemelkedő életútja, példamutató hivatástudattal végzett gyógyítói munkája és a közösségért folytatott tevékenysége elismeréseként

Dr. Kovács Antal dermatológusnak, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház bőrgyógyász főorvosának,

A gyógyszerészi hivatás területén végzett példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát adományozta:

Dr. Schlégelné Dr. Békefi Csilla gyógyszerésznek, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete elnökének, valamint a komáromi Mentha Patika vezetőjének.

A közel két évtizedes színvonalas szolgálati tevékenysége elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta:

Kollár Flórián Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének.