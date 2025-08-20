1 órája
Orvost, tűzoltót és gyógyszerészt ünnepelhet Komárom-Esztergom: ők kaptak kitüntetést
Orvosok, tűzoltók, gyógyszerészek és még sokan mások kaptak díjakat augusztus 20. alkalmából. Magyar Érdemrend, Magyar Arany Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben is részesültek Komárom-Esztergom vármegyeiek.
Ahogyan arról beszámoltunk, az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. Voltak köztük Komárom-Esztergom vármegyei jutalmazottak is. Most a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozat és további állami kitüntetések vármegyei vonatkozású díjazottjait gyűjtöttük össze.
Magyar Érdemrend:
Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozatát adományozta. A kiemelkedő életútja, példamutató hivatástudattal végzett gyógyítói munkája és a közösségért folytatott tevékenysége elismeréseként
Dr. Kovács Antal dermatológusnak, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház bőrgyógyász főorvosának,
A gyógyszerészi hivatás területén végzett példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát adományozta:
Dr. Schlégelné Dr. Békefi Csilla gyógyszerésznek, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete elnökének, valamint a komáromi Mentha Patika vezetőjének.
A közel két évtizedes színvonalas szolgálati tevékenysége elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta:
Kollár Flórián Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének.