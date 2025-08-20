Polihisztor felvidéki cserkész vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet

Szabadidejének egyik szenvedélye a sportolás. A gyalog- és vízitúrákon kívül naponta fut, rendszeresen részt vesz Spartan Race akadályfutó és egyéb futóversenyeken, többek között lefutotta a 13. Gútai Vízkereszt Maratont is. Életének fontos része volt a vőfélykedés, melyet 2001-ben kezdett el és 23 éven keresztül profi módon űzött. 2016-2020 között a Magyar Közösség Pártja pártigazgatója. 2018. március 29-én újjáalakította társaival a MKP komáromi helyi szervezetét, melynek 2018-2020 között elnöke is volt. Számos publikációja mellett több kiadvány szerzője, illetve társszerzője – írta róla az Új Szó.

1990-ben tette le cserkészfogadalmát, és azóta megszakítás nélkül tevékenykedik a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségben. Őrsvezető, segédtiszt, parancsnok, vezetőképző, szervező – sokféle szerepben bizonyított, mindig önkéntesen, lelkiismeretesen, magas színvonalon. Évekig betöltötte az SZMCS sajtószóvivő tisztségét, majd 2007. november 20-án megalapította az SZMCS Kommunikációs Munkacsoportját, melyet 2012-ig vezetőként irányított és melyben a mai napig aktív tagként tevékenykedik.