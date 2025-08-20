38 perce
Polihisztor felvidéki cserkész vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a pozsonyi Magyar Nagykövetségen magas állami kitüntetéseket adott át Dr. Balogh Csaba nagykövet. Komáromi cserkész is magyar arany érdemkeresztben részesült.
Kocur László a felvidéki magyarság körében végzett példaértékű közéleti, újságírói és cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült augusztus 20-a alkalmából.
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott a felvidéki cserkész
Kocur László, a szlovákiai magyar cserkészmozgalom egyik legismertebb és legelhivatottabb alakja, aki életének csaknem minden szakaszában – munkájában, hivatásában, közösségi szerepvállalásaiban és magánéletében – a szolgálatot, az értékek képviseletét és a közösség építését választotta.
Kocur László 1977-ben született Komáromban, ma Keszegfalván él, ahol feleségével három gyermeküket nevelik a cserkészértékek és a keresztény hit jegyében. A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett bölcsész diplomát, majd még három évig az egyetemen maradt, ahol az Összehasonlító irodalomtudomány doktori képzésében vett részt és tanított.
Közismert médiaszakember, újságíró, szerkesztő, dolgozott többek között a Szlovák Rádió, az Echo TV, a Magyar Hírlap és az Új Szó munkatársaként (2004-2016), és rövid ideig főszerkesztőjeként. 2016-2020 között a Magyar Közösség Pártja pártigazgatója volt. Jelenleg a ma7.sk hírportál és a Magyar7 hetilap munkatársa.
Szabadidejének egyik szenvedélye a sportolás. A gyalog- és vízitúrákon kívül naponta fut, rendszeresen részt vesz Spartan Race akadályfutó és egyéb futóversenyeken, többek között lefutotta a 13. Gútai Vízkereszt Maratont is. Életének fontos része volt a vőfélykedés, melyet 2001-ben kezdett el és 23 éven keresztül profi módon űzött. 2016-2020 között a Magyar Közösség Pártja pártigazgatója. 2018. március 29-én újjáalakította társaival a MKP komáromi helyi szervezetét, melynek 2018-2020 között elnöke is volt. Számos publikációja mellett több kiadvány szerzője, illetve társszerzője – írta róla az Új Szó.
1990-ben tette le cserkészfogadalmát, és azóta megszakítás nélkül tevékenykedik a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségben. Őrsvezető, segédtiszt, parancsnok, vezetőképző, szervező – sokféle szerepben bizonyított, mindig önkéntesen, lelkiismeretesen, magas színvonalon. Évekig betöltötte az SZMCS sajtószóvivő tisztségét, majd 2007. november 20-án megalapította az SZMCS Kommunikációs Munkacsoportját, melyet 2012-ig vezetőként irányított és melyben a mai napig aktív tagként tevékenykedik.
2024 decemberétől a Mária Rádió Mirjam és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség kéthetente jelentkező, a „Cserkészhangon" című rádió- és podcastműsorának társszerkesztője. 2011-2015 között a Szövetségi Cserkésztanács elnöke. Életútját a szolgálat, az elkötelezettség és a közösség iránti alázat jellemzi. A vezetőképzés és a vízitúrázás egyik úttörője, akinek munkáját generációk sora élvezte. A 2011-es nagytábor parancsnokaként példamutató vezetőként irányította a közösséget.