Elfeledett gyilkosok emlékei: újra tombol a maffia, és most te is részese lehetsz

A 2K Games bejelentette, hogy augusztus 8‑án érkezik a „Mafia: The Old Country”, amely a franchise előtörténetét dolgozza fel: a 20. század eleji Szicíliába visz vissza, a család és az árulás világába – írta a Polygon.

Az új Mafia-játék visszatér a történet alapjaihoz – és a játékosok is visszatérnek hozzá.

Forrás: polygon.com

A Mafia: The Old Country újraírja a klasszikus maffia-mítoszt

A Mafia játékok története még 2002-ben indult, a legendás Tommy Angelo sztorijával. Az első rész, majd a „Mafia II ”(2010) és a „Mafia III ”(2016) világszerte több mint 34 millió példányban kelt el. Az új epizód, a „The Old Country” egy teljesen új korszakot mutat be: lineáris játékmenetet, karakterközpontú sztorit és az eredeti hangulat visszahozását ígéri.

Miért szeretjük ennyire a maffia-történeteket?

A lojalitás, az árulás, a vérszerződés – ezek a maffiás történetek fő motívumai, amelyek mély pszichológiai húrokat pengetnek meg.

A maffia világa vonzza a nézőket és játékosokat – nem csak az erőszak miatt, hanem a szabályszegés romantikája miatt is. Az New Yorker egyik elemzése szerint a maffiafigurák a modern társadalom antihősei: úgy szegik meg a törvényt, hogy közben saját, szigorú morális kódjukat követik. A Psychology Today szerint a maffiatörténetek lehetőséget adnak arra, hogy az emberek biztonságos környezetben éljenek át veszélyt és hatalmat.

A maffia aranykora: filmek, sorozatok, legendák

A maffia, mint popkulturális jelenség, a 20. században kétszer is elérte csúcspontját. Először az 1930-as évek klasszikus bűnfilmjeiben (Little Caesar, Sebhelyesarcú, A közellenség), majd a hetvenes években „A keresztapa” és „A keresztapa II.” tette halhatatlanná a zsánert: utóbbi Oscar-díjat nyert és kulturális mérföldkő lett.

A maffia-téma iránti érdeklődés nem csökken: a 2025-ös új játékbejelentés az egyik legnagyobb visszhangot kapta az utóbbi években. A játék új generációt szólít meg, de közben a régi játékosokat is visszahozza a képernyő elé. Mivel a true crime és maffia témák továbbra is stabil népszerűségnek örvendenek – állítja a Pinot Palette –, reális esély van arra, hogy a Mafia-széria újra kultikus státuszba kerüljön.