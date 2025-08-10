augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

33°
+39
+20
Tűzgyújtás

53 perce

Ma már ne akarj grillezni a kertben: tűzgyújtási tilalom

Címkék#közlemény#Katasztrófavédelem#hőség

A hőségriadóra lépve szigorítottak a szabályokon is. Ekkortól lép életbe a tűzgyújtási tilalom.

Nagy Balázs

A hőség és az aszályos idő sajnos nem kedvez a természetnek. Ilyenkor a hatóságok kénytelenek rendkívüli szabályzásokat bevezetni. Nem történik ez most sem másként. Életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom

tűzgyújtási tilalom
Nem játék a tűzgyújtási tilalom.
Fotó: Fridél Gergő tűzoltó főtörzsőrmester

"A száraz, forró idő miatt fokozottan tűzveszélyes időszak van. -kérjük, tartsd be a szabályokat!"

 - írja közleményében a Katasztrófavédelem

Ma már ne akarj grillparty-t rendezni, tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe

Augusztus 10-e (vasárnap) 0 órától országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. 

-Tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett. - fogalmaz a Katasztrófavédelem közösségi oldalukon

 

