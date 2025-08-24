1 órája
Milliárdok jönnek Esztergomba: itt van a következő tíz év terve, köztük az M100-as és az új híd
A legfrisebb kormányhatározat részletezi azt a tízéves tervet, amelyben az ország számos projektje beindulhat. Több olyan régóta várt fejlesztés is szerepel benne, mint az M100-as megépülése vagy az új esztergomi Duna-híd.
Tízéves keretprogramba szedi a tervezett beruházásokat egy friss kormányhatározat, szúrta ki a vg.hu. Olyan területek fejlesztése indulhat meg, mint a vasúti ágazat, az oktatás, az egészségügy és közúti közlekedés. Most igyekeztünk összegyűjteni a vármegyénkre vonatkozó projekteket, amelyben az M100-as gyorsforgalmi út és új Duna-híd is szerepel.
M100-as és az új Duna-híd: kiderültek a részletek
A kormányhatározat a 2035. december 31-ig terjedő időszak projektjeit foglalta össze, egy hosszú mellékletben részletezik az összes projektet. A dokumentumban minisztériumonként taglalják a beruházási terveket, megadják a projekt megvalósulásának intervallumát és a fejlesztés becsült értékét.
Most végigmegyünk a vármegyénket érintő közlekedési beruházásokon, amelyek terveiről már korábban is írtunk. Ilyen beruházás, amely talán a legtöbbeket izgatja, az M100-as gyorsforgalmi út megépítése.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium hatáskörébe tartozó projektet már néhányszor elhalasztották – legutóbb a háborús válsághelyzet miatt. 2025 tavaszán Lázár János miniszter esztergomi látogatásán hozott jó hírt: bejelentette,megépül a gyorsforgalmi út esztergomi szakasza.
Hosszabb lesz az M100-as: egészen az M4-esig viszi a forgalmat
Ám a mostani kormányhatározat továbbmegy: a melléklet 101-es és az 518-as sora szerint az M100-as folytatása is szerepel. A tervek szerint Párkánytól egészen az M4-esig épülne meg a gyorsforgalmi út, két szakaszban. Ez elkerülné Budapestet és az agglomerációt is. A gyorsforgalmi a Dunán is átkelne, ehhez két új Duna hidat is megépítenének.
- A teljes, Esztergom-M1-es közti szakasz megépítésére 550 milliárd forintot szánnak a 71. sorban taglaltak szerint. A projekt 2025-ben már elindult, mint megírtuk: határozatban döntöttek is róla, az útnak 2030 december 31-ig kell megépülnie. Ez tartalmazza a kesztölci új mérnökségi telep kivitelezését is.
- M100 gyorsforgalmi út, M1 autópálya - M4 gyorsforgalmi út (Albertirsa) közötti szakasz fejlesztése, amely a tervek szerint 1500 milliárd forintba kerül, ennek befejezése szintén 2035 év vége.
- Az M100-ashoz kapcsolódó beruházás az M10-es és az M100-as összekötése Pilisvörösvár és Tinnye közötti, mintegy 9,5 kilométer hosszú, 2x1 sávos közúti kapcsolattal. Erre 30 milliárd forintot szánnak. A projekt 2031-ben indul és határidejét 2035 év végére teszik.
Lesz új Duna-híd Esztergomnál
A szintén Esztergomban bejelentett új Duna-híd megépítését is fixálták a határozatban. A komáromi Monostori-hídhoz hasonló új teherhíd az észak-déli teherkorridor folytatása, amely tovább- és visszavezeti az M100-asról és az M1-es felé érkező teherforgalmat.
A híd azért szükséges, mert jelenleg az ipari területekről észak felé közlekedő teherforgalom egy teherkompon tud csak áthaladni a Dunán Esztergomnál. A megépüléséről a szlovák oldal is tárgyalt, Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a Kemma.hu-nak adott interjújában megerősítette: északi szomszédunk is egyetért a megépítéssel. A hídra 150 milliárd forintot szán a magyar kormány, a beruházás záró dátuma 2035. december 31.
Tatabányán és Komáromnál is könnyítik a közlekedést
Az infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódik a tatabányai vasútállomás és csomópont fejlesztése is. A dokumentum szerint a főpályaudvar 2030-ig, míg a a Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró kapacitásbővítése 2035-ig készül el. Utóbbi esetében egy négysávos hidat építenek.
Rögzítették a Komárom keleti elkerülő – Tata – M1 térség infrastruktúra fejlesztését, amelynek 2030-ig kell elkészülnie.
Ezeket a projekteket tervezik még Komárom-Esztergomban
A határozatban számos más vármegyei beruházás is szerepel.
- a tavasszal kiemelt kormányzati projektté nyilvánított esztergomi gát II. ütemének kivitelezése, amelynek 2030 év végéig be kell fejeződnie. Az első szakasz egyébként jól halad, nemrég mutattuk meg, hogy néz ki a Duna-part.
- Szintén 2030-ig el kell készülne a Dorog-Esztergom-Szentkirály ivóvíz távvezeték kiváltásának is.
- Repülőterek fejlesztése is a tervek közt szerepel: többek közt az Esztergomi Repülőtérre is költenek, erre 2 milliárd forintot szánnak
- Kiépülne a Komárom-Esztergom közti bicikliút is, az EuroVelo 6 hiányzó szakaszainak megépítésére 14,8 milliárd forint jutna
- Fejlesztik az ESZC Balassa Bálint Technikumot és az Esztergomi Vármúzeumot és a vértesszőlősi előember-telepet is
- Zöld utat kapott a tatai Cifra-malom felújítása is
- Curling-csarnokot és új uszodát kap Tatabánya
