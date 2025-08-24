Milliárdok jönnek Esztergomba: itt van a következő tíz év terve, köztük az M100-as és az új híd

Tízéves keretprogramba szedi a tervezett beruházásokat egy friss kormányhatározat, szúrta ki a vg.hu. Olyan területek fejlesztése indulhat meg, mint a vasúti ágazat, az oktatás, az egészségügy és közúti közlekedés. Most igyekeztünk összegyűjteni a vármegyénkre vonatkozó projekteket, amelyben az M100-as gyorsforgalmi út és új Duna-híd is szerepel.

M1-es autópálya és Esztergom összeköttetése az M100-assal valósul meg

Forrás: Magyar Építők

M100-as és az új Duna-híd: kiderültek a részletek

A kormányhatározat a 2035. december 31-ig terjedő időszak projektjeit foglalta össze, egy hosszú mellékletben részletezik az összes projektet. A dokumentumban minisztériumonként taglalják a beruházási terveket, megadják a projekt megvalósulásának intervallumát és a fejlesztés becsült értékét.

Most végigmegyünk a vármegyénket érintő közlekedési beruházásokon, amelyek terveiről már korábban is írtunk. Ilyen beruházás, amely talán a legtöbbeket izgatja, az M100-as gyorsforgalmi út megépítése.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium hatáskörébe tartozó projektet már néhányszor elhalasztották – legutóbb a háborús válsághelyzet miatt. 2025 tavaszán Lázár János miniszter esztergomi látogatásán hozott jó hírt: bejelentette,megépül a gyorsforgalmi út esztergomi szakasza.