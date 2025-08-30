Szinte az egész M1-est lezárások tarkítják: itt a lista, hol kőkemény most a helyzet

Az M1-esen, alig hagyjuk el Budapestet, máros figyelni kell, mert szinte azonnal belefutunk az első lezárásba Biatorbágy térségében, és innen az 56-os kilométerszelvényig gyakorlatilag egybefüggő a munkaterület. A belső sávot mindkét oldalon elkerítették, a forgalmat a külső és a leállósávra terelik, ami miatt a reggeli és délutáni csúcsban garantált a dugó. - olvasható az Útinform honlapján.

Az M1 autópálya forgalmát szinte teljes hosszában sávelzárások nehezítik.

Fotó: Szászi Dániel / Forrás: Facebook / Magyar Közút Nonprofit Zrt.

M1 autópálya aktuális lezárások

Sávelhúzások

Biatorbágy és Tatabánya között, a 20-as kilomterszelvénytől az 56-osig a pályabővítést megelőző munkák miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik.

Komáromnál aszfaltoznak, folyamatos a torlódás

A helyzet Komárom térségében sem jobb. Itt aszfaltozás miatt zárták le az M1-es autópálya belső sávjait mindkét irányban, a 84-es és 97-es kilométer között. A forgalom itt is a külső és a leállósávon haladhat csak, a csökkentett sebesség és a besorolás miatt rendszeres a torlódás. Az erre közlekedőknek jelentős plusz menetidővel kell számolniuk.

A határ előtt is áll a sor: Lébénynél is belassul az M1 autópálya

Aki azt hinné, a határ felé javul a helyzet, téved. Lébénynél tegnap óta új forgalmi rend lépett életbe aszfaltozás miatt. A 140-es és a 148-as kilométer között a Hegyeshalom felé tartó oldalt teljesen lezárták, a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelték. Ez azt jelenti, hogy a Budapest felé tartóknak is csak két sávjuk maradt. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Lébényi pihenőhelyet a határ felé vezető oldalon szeptember 4-ig teljesen le is zárták.

