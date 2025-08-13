Baleset
47 perce
Karambolt történt az M1-esen, a torlódás már több, mint 5 km-es
Két személyautó és egy kamion ütközött össze szerda reggel Biatorbágy térségében. A baleset az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a 17. kilométernél történt.
A törökbálinti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést az M1-esen. A baleset két sávon akadályozza a forgalmat, emiatt az érintett útszakaszon jelentős torlódás alakult ki, a kocsisor hossza meghaladja a 3 kilométert.
Torlódás az M1-esen
A katasztrófavédelem.hu tájékoztatása szerint forgalom jelenleg csak egy sávon halad az M1-es autópálya 17-es kilométerénél, Biatorbágy és az M1–M0 csomópont közötti szakaszon. A közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre