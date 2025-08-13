Karambolt történt az M1-esen, a torlódás már több, mint 5 km-es

A törökbálinti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést az M1-esen. A baleset két sávon akadályozza a forgalmat, emiatt az érintett útszakaszon jelentős torlódás alakult ki, a kocsisor hossza meghaladja a 3 kilométert.

Súlyos torlódás az M1-esen

Forrás: BM Katasztrófavédelem

Torlódás az M1-esen

A katasztrófavédelem.hu tájékoztatása szerint forgalom jelenleg csak egy sávon halad az M1-es autópálya 17-es kilométerénél, Biatorbágy és az M1–M0 csomópont közötti szakaszon. A közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk.