Torlódás

49 perce

Torlódás az M1-es autópályán Tatabányánál

Címkék#Tatabánya#m1#Útinform#autópálya

Torlódás az ország legforgalmasabb autópályáján. Kaszálás miatt zárták le a külső sávot az M1-es autópálya tatabányai szakaszán.

Nagy Balázs

Torlódik az M1-es autópálya a 49-es kilométernél, Tatabánya térségében. Kaszálás miatt a főváros felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. A torlódás már meghaladta a 3 kilométert. - írja az útinform.

M1-es autópálya
Torlódás az M1-es autópálya 49-es kilométerénél.
Fotó: Szászi Dániel / Forrás: Facbook / Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A nyári időszak nem volt egyszerű az M1-es autópálya életében

 

 

 

