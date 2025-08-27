Torlódás
Torlódás az M1-es autópályán Tatabányánál
Torlódás az ország legforgalmasabb autópályáján. Kaszálás miatt zárták le a külső sávot az M1-es autópálya tatabányai szakaszán.
Torlódik az M1-es autópálya a 49-es kilométernél, Tatabánya térségében. Kaszálás miatt a főváros felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. A torlódás már meghaladta a 3 kilométert. - írja az útinform.
A nyári időszak nem volt egyszerű az M1-es autópálya életében
Káosz
2025.08.19. 05:30
23 kilométeres dugó, balesetek és hatósági útzárak: tragikus ami, most az M1-es autópályán zajlik
