Messze kerüld el: ismét elesett az M1-es autópálya

Hétfő reggel ismét elesett az M1-es autópálya. Kora reggel hatósági zár volt érvényben, most a 10 kilométert is meghaladja a torlódás. Munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A torlódás egyre csak nő - írja az útinform.

A torlódás hossza az M1-esen már meghaladta a tíz kilométert.

Egyre nő a torlódás hossza az M1-es autópálya ezen szakaszán

Munkavégzés miatt, lezárták a belső sávot Hegyeshalom felé a 86-os km-nél a Nagyigmánd/Komárom csomópontnál. - tájékoztat az útinform.

Reggel óta hatósági zár van az M1-es autópályán, amiről a kemma.hu is beszámolt.