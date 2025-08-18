Torlódás
1 órája
Messze kerüld el: ismét elesett az M1-es autópálya
Hétfő délelőtt ismét elesett hazánk legforgalmasabb autópályája. A torlódás már a 10 kilométert is meghaladja az M1-es autópálya ezen szakaszán.
Hétfő reggel ismét elesett az M1-es autópálya. Kora reggel hatósági zár volt érvényben, most a 10 kilométert is meghaladja a torlódás. Munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A torlódás egyre csak nő - írja az útinform.
Egyre nő a torlódás hossza az M1-es autópálya ezen szakaszán
Munkavégzés miatt, lezárták a belső sávot Hegyeshalom felé a 86-os km-nél a Nagyigmánd/Komárom csomópontnál. - tájékoztat az útinform.
Reggel óta hatósági zár van az M1-es autópályán, amiről a kemma.hu is beszámolt.
19 órája
Balesetek sorozata rázta meg az országot, többen meghaltak a vonatbalesetben
2025.08.15. 15:19
23 kilométernyi gigadugó az M1-esen, pokoli, ami most Tatánál van
