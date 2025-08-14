Baleset
Brutális négyes karambolt történt hajnalban az M1-esen, még mindig tart a torlódás
Hajnalban négy jármű ütközött össze az M1-esen Budapest felé vezető oldalán. Az M1-es autópálya 65-ös kilométerénél a forgalom már megindult.
A baleset Tata közelében, az M1-es autópálya szakaszán történt, ahol négy gépjármű karambolozott. A műszaki mentés után megnyitották a külső sávot, de a torlódás lassan oszlik, és a főváros irányába több kilométeres sor alakult ki.
M1-es autópálya: így áll most a forgalom
Az útinform közlése szerint 68-as és a 85-ös kilométer között szakaszos torlódás és lassulás tapasztalható. A rendőrség kéri, hogy az autósok fokozott figyelemmel vezessenek, mivel az M1-es autópálya érintett szakaszán még órákig nehézkes lehet a közlekedés.
