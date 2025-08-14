augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

20°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

44 perce

Brutális négyes karambolt történt hajnalban az M1-esen, még mindig tart a torlódás

Címkék#karambol#m1#Tata#baleset

Hajnalban négy jármű ütközött össze az M1-esen Budapest felé vezető oldalán. Az M1-es autópálya 65-ös kilométerénél a forgalom már megindult.

Kemma.hu

A baleset Tata közelében, az M1-es autópálya szakaszán történt, ahol négy gépjármű karambolozott. A műszaki mentés után megnyitották a külső sávot, de a torlódás lassan oszlik, és a főváros irányába több kilométeres sor alakult ki.

Balesetek és munkák sora bénítja az M1-es autópálya több szakaszát
Balesetek és munkák sora bénítja az M1-es autópálya több szakaszát
Forrás:  beküldött

 

M1-es autópálya: így áll most a forgalom

Az útinform közlése szerint 68-as és a 85-ös kilométer között szakaszos torlódás és lassulás tapasztalható. A rendőrség kéri, hogy az autósok fokozott figyelemmel vezessenek, mivel az M1-es autópálya érintett szakaszán még órákig nehézkes lehet a közlekedés. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu