Brutális négyes karambolt történt hajnalban az M1-esen, még mindig tart a torlódás

A baleset Tata közelében, az M1-es autópálya szakaszán történt, ahol négy gépjármű karambolozott. A műszaki mentés után megnyitották a külső sávot, de a torlódás lassan oszlik, és a főváros irányába több kilométeres sor alakult ki.

Balesetek és munkák sora bénítja az M1-es autópálya több szakaszát

Forrás: beküldött

M1-es autópálya: így áll most a forgalom

Az útinform közlése szerint 68-as és a 85-ös kilométer között szakaszos torlódás és lassulás tapasztalható. A rendőrség kéri, hogy az autósok fokozott figyelemmel vezessenek, mivel az M1-es autópálya érintett szakaszán még órákig nehézkes lehet a közlekedés.

