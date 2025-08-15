augusztus 15., péntek

Baleset

1 órája

Nincs vége a bajnak: újabb torlódások, karambolok nehezítik a közlekedést az M1-esen

A nyári forróság és a megnövekedett forgalom újabb nehéz hetet hozott az utakon. Az M1-es autópálya több szakaszán is balesetek, torlódások és sávlezárások lassították a közlekedést, sokszor órákra állt a forgalom.

Kemma.hu

Az M1-es autópályán az elmúlt napokban sem csökkent a balesetek száma: a forróság, a megnövekedett forgalom és a figyelmetlenség együttesen újabb szerencsétlenségekhez vezettek. Volt, ahol torlódás nehezítette a közlekedést, máshol súlyos ütközések, árokba csapódó járművek vagy többórás útzár miatt állt le a forgalom.

m1-es
Egymást érték a balesetek és torlódások az M1-es autópályán
Forrás: Beküldött

Teljesen beállt az M1-es

Egy nap, három baleset: teljesen megbénult az M1-es forgalma

Már a hét első napján is egymást követték a karambolok az M1-es autópályán: három különböző helyszínen történt baleset, amelyek miatt mindkét irányban hosszú torlódások alakultak ki. Volt, ahol öt kilométeres sorban álltak a járművek, az autósoknak jelentős késésekkel kellett számolniuk.

Biatorbágynál torpant meg a forgalom: óriási dugó alakult ki

Biatorbágynál két sávot is elzárt egy baleset az M1-esen, emiatt az autópályán több mint öt kilométeres torlódás alakult ki. A forgalom csak egy sávon haladhatott, a közlekedőknek jelentős késéssel kellett számolniuk.

Karambol Tatánál: több kilométeres torlódás bénította meg a főváros felé vezető oldalt

Négy jármű ütközött össze Tata közelében, a főváros irányába torlódott fel a forgalom. A műszaki mentés után részlegesen megindult a haladás, de órákig nehézkes maradt a közlekedés.

Több karambol is nehezítette a közlekedést: káosz alakult ki az autópályán

Egy négyautós karambol után újabb baleset történt Tata közelében, majd délelőtt egy személyautó és egy kamion ütközött a Sasfészek-tó pihenőnél. A forgalom mindkét irányban akadozott, hosszú torlódások alakultak ki.

Reggeli ütközéssorozat bénította meg az M1-est Tatabánya és Herceghalom között

Augusztus 15-én reggel két baleset is történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán: Tatabányánál és a Herceghalom-Zsámbék csomópontnál is sávlezárások okoztak fennakadást. A torlódás helyenként elérte a nyolc kilométert, a forgalom csak lassan állt helyre.

Forróságban araszolt a forgalom Tata és Tatabánya között

Komoly torlódások alakultak ki az M1-es autópályán, különösen Tata és Tatabánya között. A hőségben való várakozás próbára tette az autósokat, a Győr felé 8–10, Budapest irányába pedig 10–13 kilométeres dugó lassította a haladást.

 

