Nincs vége a bajnak: újabb torlódások, karambolok nehezítik a közlekedést az M1-esen

Az M1-es autópályán az elmúlt napokban sem csökkent a balesetek száma: a forróság, a megnövekedett forgalom és a figyelmetlenség együttesen újabb szerencsétlenségekhez vezettek. Volt, ahol torlódás nehezítette a közlekedést, máshol súlyos ütközések, árokba csapódó járművek vagy többórás útzár miatt állt le a forgalom.

Egymást érték a balesetek és torlódások az M1-es autópályán

Már a hét első napján is egymást követték a karambolok az M1-es autópályán: három különböző helyszínen történt baleset, amelyek miatt mindkét irányban hosszú torlódások alakultak ki. Volt, ahol öt kilométeres sorban álltak a járművek, az autósoknak jelentős késésekkel kellett számolniuk.